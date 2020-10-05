Hasan teklifleri değerlendirecek

Demirhan'da şampiyonluk sevinci yaşayan Hasan Tulum, kendisine gelecek olan teklifleri değerlendirecek.

Hasan Tulum, yeni sezon öncesi teklifleri değerlendiriyor. Geçtiğimiz hafta finalde Haspolat'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Demirhan'da takımın önemli oyuncularından Hasan Tulum, yeni sezon öncesi teklifleri değerlendiriyor. Daha önce Değirmenlik, Yiğitler, Yalova, Gaziveren, Balıkesir, Düzova, Ortaköy ve Demirhan formaları giyen, Düzova ile Demirhan'da şampiyonluk sevinci yaşayan Hasan Tulum giyeceği formayı belirleyecek.