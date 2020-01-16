Hasan Senin devam dedi

Yapılan açıklama 2020 ve 2021 yıllarında kitle sporları yanı sıra özellikle Bocce Branşı’nda tesişleşmeyi tamamlamak, Uluslararası arenada görünürlüğü arttırmak ve gençler özelinde sporcu sayısının artmasını hedeflediklerini belirten Senin, Oryantrink sporu’nda da artan yarışma sayısıyla bu branşı ülkeye daha içok tanıtmayı hedeflediklerini belirtti.

1999 yılından beri Federasyon Başkanı olduğunu belirten Senin, şeffaf ve kaynakları doğru yönde kullanarak Federasyona ve Ülkeye birçok değer kattıklarını belirtirken, 2020 yılında ise Federasyon tüzüğünün yenilerek güne ayak uydurur pozisyonda, katılımcı bir yönetim yaratmayı hedeflediğini belirtti.