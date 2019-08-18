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Hasan Şaş istifadan vazgeçti

Galatasaray Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörlerinden Hasan Şaş istifa kararından vazgeçti.

Hasan Şaş istifadan vazgeçti

Galatasaray Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörlerinden Hasan Şaş istifa kararından vazgeçti.

18 Ağustos 2019 Pazar 14:48
Hasan Şaş istifadan vazgeçti

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Sosyal medya hesabından dün "Görevimden istifa ediyorum" açıklaması yapan Şaş, bugün Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le bir fotoğrafını yine sosyal medya hesabından paylaşarak, görevinin başında olduğunu şu ifadelerle belirtti:

"Bazen zor zamanlarda ihtiyacın olan sadece şefkattir. O şefkat ki hayatını adadığın renklerden, gençliğinden, emeklerinden, hayallerinden ayrılmana izin vermez. Hiç hata yapmamış, hiç yüzün düşmemiş, hiç hayal kırıklığı yaşamamış gibi yoluna devam etmeni, bir şey olmamışcasına tekrar çalışmanı sağlar o şefkat. Üzülürken üzdüğüm, kırılırken kırdığım herkesten hem özür dilerim hem teşekkür ederim. Bugün yeniden sarı kırmızı başarılar için daha çok çalışacağım ilk gün. Allah utandırmasın."

Anahtar Kelimeler:
Hasan şaş
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