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Hasan Sapsızoğlu : 1 Haziran’da başlayacağız

Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, izin verilse bile 1 Haziran tarihinden önce çalışmalara başlamayı düşünmediklerini söyledi

18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:12
Hasan Sapsızoğlu : 1 Haziran’da başlayacağız
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Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu pandemi döneminde boş durmadıklarını faaliyetler yaptıklarını kaydederek gerek sporculara gerekse antrenörlere yönelik online faaliyetlerin yapıldığını söyledi.

Monitor testi yaptık

Pandemiden önce 2015 doğumlu sporculara monitor testi yaptıklarını kaydeden Hasan Sapsızoğlu “ille de cimnastikci olacak diye değil. Bundan sonraki süreçte hangi branşta başarılı olabileceği yönünde yönlendirmek için bir test yaptık” dedi.

Aletli cimnastik yapmayacağız

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Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu salonların açılmasıyla birlikte faaliyetlerine devam edeceklerini kaydederek “1 Haziran itibarıyla antrenmanlara başlamayı hedefliyoruz. Bu süreçte açılım olursa güvenli bir şekilde sporcularımızı salonlarımıza taşıyabileceğiz. Tüm hijyen kurallarımızı ve tedbirlerimizi aldık. Çalışmalarımızda kuvvet ve esneklik antrenmanları yapacağız. Aletleti antrenman yapmayacağız” dedi.

Hedefimiz 1 haziran

“Diğer branşların önce başlaması bizim için daha önemli” diyen Hasan Sapsızoğlu 1 Haziran’a kadar ortamın daha da güvenli olacağını belirterek “çünkü çocuklarımızı korumak adına biraz daha güvende tutmamız adına önemli. 1 Haziran bizim hedefimiz” dedi. .

Basına teşekkür ediyorum

Bu süreçte basında kendilerine yer ayrılmasının kendilerini memnun ettiğini belirterek “Ama normal zamanlarda da basında bizim haberlerimizin yeralması bizim için önemlidir. Son zamanlardaki destekler için de basına teşekkür ederiz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Hasan Sapsızoğlu
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