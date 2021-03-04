Hasan Kasap’ın hedefi Dünya Şampiyonası

Master atletlerinden Hasan Kasap hedefinin 2022 yılında yapılacak Dünya Şampiyonası’na katılmak olduğunu açıkladı.

Hasan Kasap geçtiğimiz hafta İstanbul’da yapılan yarışmalara Covid nedeni ile katılamadığını ancak 2022 Yılında Finlandiya’da ve Kanada’da yapılacak olan Dünya Şampiyonası için çalışmalarına aralıksız devam ettiğini söyledi.

Hasan Kasap Finlandiya ve Kanada'da 2022 yılında yapılacak olan Dünya Şampiyonalarını hedef belirlediğini 65-69 yaş grubuna çok yakın zamanda gireceği için de grubun en genci olarak yarışacağını kaydetti.

Türkiye adına katıldığı daha öceki Dünya Şamiyonalarında atlama, uzun atlama ve pentatlonda başarılı olup 3 Altın madalya aldığını belirten Hasan Kasap önümüzdeki bu yarışmalarda da başarı için büyük gayretle çalıştığını kaydetti.