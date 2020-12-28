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Harmancı başarı diledi

28 Aralık 2020 Pazartesi 18:34
Harmancı başarı diledi
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LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Aspelya Engelliler Spor Kulübü yetkilileriyle görüştü

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Aspelya Engelliler Spor Kulübü yetkililerini kabul etti. Kulüp başkanı Emrullah Koyuncu ve kulüp yöneticileri kabulde Başkan Harmancı'ya gerçekleştirdikleri faaliyetleri ve tasarladıkları projeleri sunma fırsatı buldular.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Aspelya Engelliler Spor Kulübü'ne spor alanındaki faaliyetlerinde başarı dileyerek, özel gereksinimli bireylerin spora yönlendirilmesinin önemine işaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
LTB Başkanı Mehmet HarmancıAspelya Engelliler Spor Kulübü
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