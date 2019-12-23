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Hamleler Ziya Rızkı için

“Yardım” Temalı 2020 Girne Satranç Turnuvası’nın birinci turu öncesinde merhum Ziya Rızkı’nın 100. Doğum Yılı Kutlaması yapıldı.

Hamleler Ziya Rızkı için

“Yardım” Temalı 2020 Girne Satranç Turnuvası’nın birinci turu öncesinde merhum Ziya Rızkı’nın 100. Doğum Yılı Kutlaması yapıldı.

23 Aralık 2019 Pazartesi 21:03
Hamleler Ziya Rızkı için

Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı’nın yanı sıra Ziya Rızkı’nın yakınlarının, sevenlerinin ve Girneli satranççıların katılımıyla kalabalık bir kutlama yapıldı.

Duygulu anların yaşandığı , Ziya Rızkı’nın yaşamının anlatıldığı günde, Cumhurbaşkanımızın “ Satranç Yaşam Biçimimiz Olmalı ”sözleri ve belediye başkanı olduğu günlerden bu güne dek satranca destek olması büyük sevinç yarattı.

Tur Sonuçları

Computer S.T. 4.5 – 3.5 Universalize Media S.T.

Halkevi S. T. 5.0 - 3.0 Magic Touch S.T.

Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı S.T. 2.0 – 6.0 Özyalçın İnşaat S.T.

Yeşil Barış Hareketi S.T. 3.0 – 5.0 Doğan Türk Birliği S. T.

Bella S.T. 6.0 – 2.0 Borucu Süt Ürünleri S.T.

Templos Restaurant S.T. 5.0 – 3. 0 Girne Deniz Plaza S.T.

Tur Sonunda Oluşan Puan Sıralaması

1. Özyalçın İnşaat Satranç Takımı 6.0 Puan

Pia Bella Satranç Takımı. 6.0 Puan

Girne Halkevi Satranç Takımı 5.0 Puan

Doğan Türk Birliği Satranç Takımı 5.0 Puan

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Villaggio Templos Restaurant ST 5.0 Puan

6. BSW Holding Satranç Takımı 4.5 Puan

Universalize Media Satranç Takımı 3.5 Puan

Girne Deniz Plaza Satranç Takımı 3.0 Puan

9. Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı 3.0 Puan

10. Magic Touch Satranç Takımı 3.0 Puan

11. Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı 2.0 Puan

12. Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST 2.0 Puan

Turda Karşılaşacak Takımlar

Universalize Media Satranç Takımı - Girne Deniz Plaza Satranç Takımı

Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı - Villaggio Templos Restaurant S T

Doğan Türk Birliği Satranç Takımı - Pia Bella Satranç Takımı.

Özyalçın İnşaat Satranç Takımı - Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı

Magic Touch Satranç Takımı - Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST

BSW Holding Satranç Takımı - Girne Halkevi Satranç Takımı

Anahtar Kelimeler:
Ziya Rızkı“Yardım” Temalı 2020 Girne Satranç Turnuvası
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