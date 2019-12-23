Hamleler Ziya Rızkı için

Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı’nın yanı sıra Ziya Rızkı’nın yakınlarının, sevenlerinin ve Girneli satranççıların katılımıyla kalabalık bir kutlama yapıldı.
Duygulu anların yaşandığı , Ziya Rızkı’nın yaşamının anlatıldığı günde, Cumhurbaşkanımızın “ Satranç Yaşam Biçimimiz Olmalı ”sözleri ve belediye başkanı olduğu günlerden bu güne dek satranca destek olması büyük sevinç yarattı.
Tur Sonuçları
Computer S.T. 4.5 – 3.5 Universalize Media S.T.
Halkevi S. T. 5.0 - 3.0 Magic Touch S.T.
Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı S.T. 2.0 – 6.0 Özyalçın İnşaat S.T.
Yeşil Barış Hareketi S.T. 3.0 – 5.0 Doğan Türk Birliği S. T.
Bella S.T. 6.0 – 2.0 Borucu Süt Ürünleri S.T.
Templos Restaurant S.T. 5.0 – 3. 0 Girne Deniz Plaza S.T.
Tur Sonunda Oluşan Puan Sıralaması
1. Özyalçın İnşaat Satranç Takımı 6.0 Puan
Pia Bella Satranç Takımı. 6.0 Puan
Girne Halkevi Satranç Takımı 5.0 Puan
Doğan Türk Birliği Satranç Takımı 5.0 Puan
6. BSW Holding Satranç Takımı 4.5 Puan
Universalize Media Satranç Takımı 3.5 Puan
Girne Deniz Plaza Satranç Takımı 3.0 Puan
9. Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı 3.0 Puan
10. Magic Touch Satranç Takımı 3.0 Puan
11. Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı 2.0 Puan
12. Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST 2.0 Puan
Turda Karşılaşacak Takımlar
Universalize Media Satranç Takımı - Girne Deniz Plaza Satranç Takımı
Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı - Villaggio Templos Restaurant S T
Doğan Türk Birliği Satranç Takımı - Pia Bella Satranç Takımı.
Özyalçın İnşaat Satranç Takımı - Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı
Magic Touch Satranç Takımı - Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST
BSW Holding Satranç Takımı - Girne Halkevi Satranç Takımı