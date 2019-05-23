banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
toz
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
84320
ALTIN
251.821
DOLAR
6.1326
STERLİN
7.7440
EURO
6.8272
Karagil’in başvurusu reddedildi
KARAGİL’İN BAŞVURUSU REDDEDİLDİ
Yine trafik kazası: 1 ağır yaralı
YİNE TRAFİK KAZASI: 1 AĞIR...
Ani ölüm: 56 yaşında hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM: 56 YAŞINDA HAYATINI...
Girne'de iş yerine silahlı saldırı
GİRNE'DE KURŞUNLAMA
banner306

Hamitköylüler hazırlıkları tamamladı

Hamitköylüler hazırlıkları tamamladı

23 Mayıs 2019 Perşembe 08:50
Hamitköylüler hazırlıkları tamamladı

Hamitköylüler hazırlıkları tamamladı

K-PET Birinci Lig play off final maçında bu akşam saat 19:00’da Ozanköy ile karşılaşacak olan Hamitköy’de taraftarlar maç için yoğun hazırlıklar yapıyorlar.

Hamitköylü taraftarlar, kulüp yönetiminin yaptığı hazırlıkların yanı sıra kendileri de organize olarak maç için birçok hazırlıklar gerçekleştirdiler.

Güzelyurt’a kalabalık bir grup olarak gidecek olan Hamitköy taraftarları, maça özel tişörtler hazırlarlarken, kulüp yönetimi de taraftarlar için bayraklar hazırlattı. Üner Berkalp Stadını balonlarla süsleyecek olan Hamitköylü taraftarları, davul zurna eşliğinde takımlarına destek verecekler.

Saat 17:00’de Hamitköy kulübünde toplanmaya başlayacak olan Hamitköy taraftarları, saat 18:00’de Güzelyurt’a hareket edecekler.

Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu taraftarlar için otobüs kiralarken, Hamitköy tribünlerinde önemli sayıda yer alan kadın taraftarlar için de ayrı otobüs kaldırılacak.

banner317

Anahtar Kelimeler:
K-PET Birinci Lig Play Off FinalOzanköyHamitköy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Final günü
Final günü
Kendi çocuklarımızla başarmayı hayal ettik
Kendi çocuklarımızla başarmayı hayal ettik
Kumyalı zirvede
Kumyalı zirvede
Kartingde 2019 sezonu açılıyor
Kartingde 2019 sezonu açılıyor
Sivri’li Cimbom şampiyonluk maçında
Sivri’li Cimbom şampiyonluk maçında
Takımına güveniyor
Takımına güveniyor
Vücutcular Artemis’te yarıştı
Vücutcular Artemis’te yarıştı
Atletik test Güzelyurt’ta yapıldı
Atletik test Güzelyurt’ta yapıldı
Mesarya’dan mutlu son
Mesarya’dan mutlu son
MTG zaferleri kutlayacak
MTG zaferleri kutlayacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim