Hamitköylüler hazırlıkları tamamladı

K-PET Birinci Lig play off final maçında bu akşam saat 19:00’da Ozanköy ile karşılaşacak olan Hamitköy’de taraftarlar maç için yoğun hazırlıklar yapıyorlar.

Hamitköylü taraftarlar, kulüp yönetiminin yaptığı hazırlıkların yanı sıra kendileri de organize olarak maç için birçok hazırlıklar gerçekleştirdiler.

Güzelyurt’a kalabalık bir grup olarak gidecek olan Hamitköy taraftarları, maça özel tişörtler hazırlarlarken, kulüp yönetimi de taraftarlar için bayraklar hazırlattı. Üner Berkalp Stadını balonlarla süsleyecek olan Hamitköylü taraftarları, davul zurna eşliğinde takımlarına destek verecekler.

Saat 17:00’de Hamitköy kulübünde toplanmaya başlayacak olan Hamitköy taraftarları, saat 18:00’de Güzelyurt’a hareket edecekler.

Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu taraftarlar için otobüs kiralarken, Hamitköy tribünlerinde önemli sayıda yer alan kadın taraftarlar için de ayrı otobüs kaldırılacak.