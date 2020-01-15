Hamitköy’den yabancı hamlesi

Hamitköy, Malili futbolcularve’yı ülkeye getirdi. 29 yaşındaki forvet Aboubacar Kone, Africa Şampiyonlar Liginde 6 maça çıkarken, Ziraat Türkiye Kupasında da gol attı. Aboubacar Kone, Türkiye BAL Takımı Kilis Belediyespor’da 15 maçta 15 gole imza attı.

23 yaşındaki Broulaye Camara ise Türkiye BAL Takımı Şile Yıldızspor takımı ile şampiyonluk yaşarken, forvet arkası pozisyonunda (10 Numara), Broulaye Camara son olarak İstanbul BAL Takımlarından Çengelköy Spor’da forma giydi.