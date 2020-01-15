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Hamitköy’den yabancı hamlesi

K-PET Süper Ligin ikinci devresine hazırlanan Hamitköy’de John Ebuka ve Peter ile yolların ayrılmasından sonra beklenen yabancı hamlesi geldi.

Hamitköy’den yabancı hamlesi

K-PET Süper Ligin ikinci devresine hazırlanan Hamitköy’de John Ebuka ve Peter ile yolların ayrılmasından sonra beklenen yabancı hamlesi geldi.

15 Ocak 2020 Çarşamba 19:22
Hamitköy’den yabancı hamlesi

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Hamitköy, Malili futbolcular Aboubacar Kone ve Broulaye Camara’yı ülkeye getirdi. 29 yaşındaki forvet Aboubacar Kone, Africa Şampiyonlar Liginde 6 maça çıkarken, Ziraat Türkiye Kupasında da gol attı. Aboubacar Kone, Türkiye BAL Takımı Kilis Belediyespor’da 15 maçta 15 gole imza attı.

23 yaşındaki Broulaye Camara ise Türkiye BAL Takımı Şile Yıldızspor takımı ile şampiyonluk yaşarken, forvet arkası pozisyonunda (10 Numara), Broulaye Camara son olarak İstanbul BAL Takımlarından Çengelköy Spor’da forma giydi.

Anahtar Kelimeler:
Aboubacar KoneBroulaye Camara
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