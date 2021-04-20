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Hamitköy’de Macila kazandı

Sezonun ilk rally spirint yarışı Hamitköy’de gerçekleşirken yarışı 16 ekip tamamladı

20 Nisan 2021 Salı 21:22
Hamitköy’de Macila kazandı
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Basel Holding 2021 Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası ilk yarışı Karaoğlan Oto Servis Hamitköy Ralli Sprint 16 ekibin finiş görmesi ile tamamlandı.

16 ekip finiş gördü

Basel Holding Ana Sponsorluğunda, Yakın Doğu Bankası, Çağkan Yapı İskele, Aveon Sigorta, Gopro, Polaris, Basel Energy, Genpower, Limasol Online, Çağla Car Care, Nhg katkıları ile hazırlanan organizasyon Hamitköy baraj bölgesi ve yeni yol çevresinde oluşturulan 8 kilometrelik özel etap birincisi deneme olmak üzere toplamda üç kez geçilerek ondokuz ekibin start alıp onaltı ekibin geçerli puan alabildiği yarış ekiplerin mücadelesi ile tamamlandı.

Pandemi önlemleri gereği seyirci noktaları organizasyon tarafından oluşturulmazken , izleyiciler görevlilerin talimatları yanı sıra maske ve mesafe kuralları çerçevesinde yarışı takip etti.

Genel Klasmanda Macila birinci

Genel klasmanda Fikri Macila – Doğa koyuncu ikisi birinci olurlarken, Enver Haskasap – Halil Mulla ikilisi ikinci, Cahit Yetkili – Harun Çakır ikilisi ise üçüncü olarak yarışı tamamladılar.

Sınıf 1’de Kambillili birinci

Sınıflarda ise Sınıf 1 birincileri Buğur Kambillili – Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi , Akay Akbil – Arkın Şevketoğlu ikilisi ikinci, Kerim Hacımevlüt – Hasan Odun ikilisi üçüncü oldular.

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Sınıf 2’de Macila birinci

Sınıf 2 de ise Fikri Macila – Doğa Koyuncu birinci, Enver Haskasap – Halil Mulla ikinci, Cahit Yetkili – Harun Çakır üçüncü oldular.

Sınıf N’de Bozalanlar birinci

Sınıf N’de ise Çağkan Bozalanlar – Mehmet Demirağ birinci, Mehmet Karaoğlan – Mehmet Coşar ikinci, Oktay Çocuk – Hüseyin Çocuk ise üçüncü oldular.

Sınıf R’da Erdim Macila birinci

Sınıf R’da ise Edim Macila – Ayşe Alptürk Macila birinci, Önder Zaim – Emre Üngüder üçüncü olurken. KAT1 Birincisi İbrahim Kara – Hasan Yiğittürk olurken, Sınıf 4 birincileri Mehmetali Yavaşoğlu – Sinan Yıldırımlar oldular.

Pandemi şartları gereği kupa töreni yalnızca genel klasman ödülleri ile sınırlandırılırken, Sınıf ödülleri sporculara şahsi olarak taktim edilip organizasyon tamamlandı.

Organizasyonun ardından açıklama yapan Başkan Kişmir açıklamasında başta ilgili sorumlu kurumlarımız olmak üzere yarışı takip etmeye gelen tüm seyircilerimize maske ve mesafe kurallarına uydukları için teşekkür etti.

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