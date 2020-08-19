Hamitköy’de istikrar sürecek

Yönetim kuruluna takviyeler yaparak daha güçlü bir yönetim kurulu ile yeni sezona girecek olan Evren Mannaş başkanlığındaki Hamitköy’de, teknik heyetteki istikrar da devam edecek.

Teknik direktör Ahmet Sakallı, yardımcısı Ragıp Kanatlı, kaleci antrenörü Latif Sakar, David Shola ve fizyoterapist Mustafa Soykurt yeni sezonda da teknik heyette kalmaya devam edecekler.

Hamitköy teknik heyeti, ligdeki diğer takımlara oranla çok daha az bütçe ile hedefi olan ligde kalıcı yapmayı başarmıştı.

Takımın kadrosunu da büyük oranda koruyacak olan Hamitköy, birçok kulübün transfer etmek istediği yıldızı Hasan Akkuyu’yu da takımda tutacak.

Transfer çalışmalarına da başlayan Hamitköy, takımdan ayrılan 2 yabancı futbolcunun yerini kaliteli yerli futbolcularla doldurup, takımın yapısına uygun transferler gerçekleştirecek.