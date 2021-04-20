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Hamitköy’de Enduro heyecanı yaşandı

Hamitköy Çevre Yolu üzerinde yapılan yarışta 31 sporcu mücadele ederken, seyircilerin de yoğun ilgisi dikkatlerden kaçmadı

20 Nisan 2021 Salı 20:46
Hamitköy’de Enduro heyecanı yaşandı
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Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), uzun bir Pandemi arasının ardından ilk organizasyonunu “KITMOK 2021 Hamitköy Enduro Yarışı” ile gerçekleştirdi.

Cumartesi sabahı Hamitköy Çevre Yolu üzerinde, Hamitköy çemberi ile Sanayi çemberi arasında başlayan ve çevre yolunun kuzey kısmında geçen yarışta 21 sporcu Motokros kategorisinde, 10 sporcu da ATV kategorisinde mücadele etti. Yarışçılar, yaklaşık 6.5 kilometrelik etabı önce antrenman amaçlı geçtiler. Antrenmanın ardından ikişer kez etabı geçen yarışçılar sorunsuz bir günü tamamlamayı başardılar. Özellikle çevre yolu üzeri ve baraj bölgesinin oldukça kalabalık olduğu yarış sonunda pandemi nedeniyle ödül töreni yapılmadı ve dereceye girenlere ödüllerinin daha sonra verileceği açıklandı. Serdarlı Belediyesi, Sedyıl Oto Galeri, Pilot Oto Galeri, Yılmaz Oto Galeri, Murat Yıldırımlar ve Oğulları, Yıldırımlar Elektronik, Güven Sigorta, Lungo Cafe ve damalibayrak.net’in katkılarıyla organize edilen yarışın ATV kategorisinde en iyi dereceyi Sona Singh yaparken, Singh ATV4 sınıfında da zirvede yer aldı. Motokros kategorisinde ise en iyi dereceyi elde eden isim, MX1A sınıfında mücadele eden Ahmet Ömerağa oldu. ATV1’de Temel Atilla, ATV2’de Ömer Arkan ve ATV3’te Vural Tabak birincilik kupasını almaya hak kazanan isimler olurken, MX1B’de Yusuf Akınlar, MX2A’da Barış Hürkol ve MX2B’de Cemal Resan sınıflarının zirvesinde yer aldılar.

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