Hamitköy’de beraberlik 1-1

K-Pet Süper ligin kapanış gününde Hamitköy ile Lefke berabere kaldı. Hamitköy’ün golü yeni transferi John Ebuka’dan gelirken konuk Lefke’nin golü Armstrong’dan geldi.

36.DK: Organize gelişen ev sahibi takım atağında Aksel’in güzel pasında Ebuka kaleciden sıyrılıp yaptığı vuruşta takımını öne geçiren isim oldu.1-0

45+2.DK: Fofana ile başlayan konuk Lefke atağında bu oyuncunun ortasında Kasım’ın müsait durumda kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

74.DK: Sol kanattan çabuk başlayan Lefke atağında yapılan ortayı iyi takip eden Armstrong yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi.1-1

90+5.DK: Yılmaz ile gelişen yeni bir Lefke atağında ceza alanı içinde topla buluşan Aziz’in vuruşunda top direğin üzerinden auta gitti.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.