Hamitköy tombalası, eğlendirirken kazandırıyor

Hamitköy tombala gecesi ülkenin en eski ve en istikrarlı tombala gecelerinden biri olarak 12 ay aralıksız devam ederken, misafirleri hem eğlendiriyor hem de kazandırıyor.

Hamitköy tombalası kış aylarında kışlık ,yaz aylarında ise yazlık mekanda, pazartesi geceleri de müzik eşliğinde yapılırken, dağıtılan yüksek ikramiye ile de tombala severlerin değişmezleri arasında yer alıyor.

Özellikle yaz gecelerinde Hamitköy’ün “Meltem” serininde, kulüp lokalinin teras katında müzik eşliğinde tombala oynayan konuklar, hem eğlenip hem de şanslarını deniyor.

Hamitköy’ün genç yöneticileri de Hamitköy tombala gecelerinin sorunsuz geçmesi için canla başla uğraşırlarken, misafirlerle de yakından ilgileniyor.