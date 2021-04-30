banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cenevre bitti…
Cenevre bitti…
Patır kütür tedaviler arttıkça artıyor !
Patır kütür tedaviler arttıkça artıyor...
Bu kaza ilk değil son da olmayacak…
Bu kaza ilk değil son...
Yine süpriz olmadı
Yine süpriz olmadı
banner376

Hamitköy Sertoğlu dedi

Başkent ekibi Hamitköy 5 Haziran tarihinde yapılacak olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olağan genel kurulunda Hasan Sertoğlu’na destek veriyor

30 Nisan 2021 Cuma 17:38
Hamitköy Sertoğlu dedi
banner337

Kendisinin Hamitköy kulüp başkanı olarak 3-4 yıldır federasyonu takip ettiğini ifade eden Evren Mannaş, iyi giden bir şeyi değişmek istemediklerini söyledi. Bu nedenle oylarını 5 Haziran tarihinde yapılacak olan olağan genel kurul’da Hasan Sertoğlu’ndan yana kullanacaklarını ifade eden Hamitköy kulübü başkanı Evren Mannaş, yönetim olarak böyle bir karar aldıklarını ifade etti. Hasan Sertoğlu ile iyi giden bir şey olduğunu sözlerine dahil eden Mannaş, iyi giden bir şeyi bozmanın mantıklı olmadığını belirterek, Hamitköy olarak desteklerinin Hasan Sertoğlu’ndan yana olacağını sözlerine ekledi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayrağımız Ukrayna'da dalgalanacak ​​​​​​​
Bayrağımız Ukrayna'da dalgalanacak ​​​​​​​
TOL’dan Sertoğlu’na destek
TOL’dan Sertoğlu’na destek
Forest de Sertoğlu dedi
Forest de Sertoğlu dedi
Cihangir’in desteği Sertoğlu’na
Cihangir’in desteği Sertoğlu’na
Sapsızoğlu “Siyasi günah çekiyoruz”
Sapsızoğlu “Siyasi günah çekiyoruz”
Alp: “Basketbol ligleri başlamalı”
Alp: “Basketbol ligleri başlamalı”
Pınardan ile Mesarya yollarını ayırdı
Pınardan ile Mesarya yollarını ayırdı
4 kulüpten Sertoğlu’na açık destek
4 kulüpten Sertoğlu’na açık destek
Demirel: Mayıs’ta devam etmek istiyoruz
Demirel: Mayıs’ta devam etmek istiyoruz
Pota askıda
Pota askıda

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim