Hamitköy Sertoğlu dedi

Kendisinin Hamitköy kulüp başkanı olarak 3-4 yıldır federasyonu takip ettiğini ifade eden Evren Mannaş, iyi giden bir şeyi değişmek istemediklerini söyledi. Bu nedenle oylarını 5 Haziran tarihinde yapılacak olan olağan genel kurul’da Hasan Sertoğlu’ndan yana kullanacaklarını ifade eden Hamitköy kulübü başkanı Evren Mannaş, yönetim olarak böyle bir karar aldıklarını ifade etti. Hasan Sertoğlu ile iyi giden bir şey olduğunu sözlerine dahil eden Mannaş, iyi giden bir şeyi bozmanın mantıklı olmadığını belirterek, Hamitköy olarak desteklerinin Hasan Sertoğlu’ndan yana olacağını sözlerine ekledi.