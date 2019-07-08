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Hamitköy'de Tolga tamam, Emre yolda

Hamitköy'de Tolga tamam, Emre yolda

08 Temmuz 2019 Pazartesi 23:23
Hamitköy'de Tolga tamam, Emre yolda

Süper Ligin yeni ekibi Hamitköy Spor Kulübünde takımın kadrosunda 3 kalecinin yer alması hedefleniyor.

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Geçtiğimiz sezon Gençler Birliği'ne kiralanan genç kaleci Tolga Nergiz yeni sezonda takımın kalesinde yer alacak.

Hamitköy kalesini geçtiğimiz sezon koruyan ancak bonservisi Lapta'da bulunan kaleci Emre Nalbant ile de prensipte anlaşıldı. Ancak Lapta kulübü ile görüşmeler halen devam ederken, olumlu seyreden transfer görüşmelerinin ilerleyen günlerde sonuçlanması bekleniyor.

Bu arada geçtiğimiz sezon Emre Nalbant'ın yedeği olarak, ikinci kaleci olarak takımda görev yapan ve takımın alt yapısından yetişen yetenekli kaleci Gökhan Ekenel de yeni sezon kadrosunda yer alacak.

Anahtar Kelimeler:
Hamitköy Futbol
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