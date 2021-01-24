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Hamitköy'de Selden kardeşlerden ses yok

Sezon başında Hamitköy'ün bonservisli olarak kadrosuna kattığı Sabri-Raif Selden kardeşler, yeni takımlarıyla antrenmanlara katılmıyor.

24 Ocak 2021 Pazar 17:13
Hamitköy'de Selden kardeşlerden ses yok
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Sezon başında Hamitköy'ün bonservisli olarak kadrosuna kattığı Sabri-Raif Selden kardeşler, yeni takımlarıyla antrenmanlara katılmıyor.

2020-2021 futbol sezonu oynanmazken, Ağustos ayı sonunda sezon açan ve Gönyeli'den Sabri ile Raif Selden kardeşleri bonservisli olarak kadrosuna katan Hamitköy, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Haftanın üç günü antrenman yapan ve her hafta sonu Yonpaş Dumlupınar ile dostluk maçı oynayan Süper Lig ekibi Hamitköy'ün yeni transferleri Sabri-Raif kardeşler henüz antrenmanlara ve dostluk maçlarına katılmadılar. Bu olay sonrasında Hamitköy yönetiminin nasıl bir tutum sergileyeceği merakla bekleniyor.

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Son Güncelleme: 24.01.2021 18:21
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