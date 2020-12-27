banner377
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Para tamam artık icraat bekleniyor
Para tamam artık icraat bekleniyor
Ercan-Casino-Ercan…
Ercan-Casino-Ercan…
Uçuşları kapatalım meyhaneleri açalım
Uçuşları kapatalım meyhaneleri açalım
Lale devri bitti
Lale devri bitti
banner376

Hamitköy başladı ve bitirdi 3-2

27 Aralık 2020 Pazar 19:29
Hamitköy başladı ve bitirdi 3-2
banner337
banner351

Hazırlık maçında Hamitköy, konuk ettiği Yenicami'yi 3-2 mağlup etti.

Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı'nda önceki gün oynanan maç saat 14.00'da başladı. İlk yarıyı Hamitköy, Taner Ateş'in kafa golü ile 1-0 önde tamamladı. İkinci devreye Yenicami baskılı başladı. Mehmet Çavuş'un golü ile skoru eşitleyen siyah beyazlılar, daha sonra Hasan Evren'in golü ile 2-1 öne geçti. Maçın son bölümlerinde her iki takımın hocası da genç oyunculara şans verdi. Hamitköy, 85.dakikada Altan Çocuk ile skoru dengeledi, 90.dakikada ise Hasan Akkuyu ile 3-2 öne geçti ve maç da bu sonuçla tamamlandı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
HamitköyYenicamiHamitköy Esat Erdoğmuş Stadı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Takımı ayakta tutacağız
Takımı ayakta tutacağız
27 Aralık Atatürk Yol Koşusu yapılmayacak
27 Aralık Atatürk Yol Koşusu yapılmayacak
KKKSOK’nin yeni başkanı Çağan Ilgar oldu
KKKSOK’nin yeni başkanı Çağan Ilgar oldu
Şampiyon UKÜ Kadın Hentbol Takımı
Şampiyon UKÜ Kadın Hentbol Takımı
“Şimdi daha fazla çalışmalıyız”
“Şimdi daha fazla çalışmalıyız”
Vefa örneği
Vefa örneği
Tesisleşmeye gideceğiz
Tesisleşmeye gideceğiz
DAÜ Kış Kupası Tenis Turnuvası başladı
DAÜ Kış Kupası Tenis Turnuvası başladı
Polatpaşa Lisesi spor tesisleri katkı bekliyor
Polatpaşa Lisesi spor tesisleri katkı bekliyor
Efes Pilsen Darts 1’inci Ligi’ne devam edildi
Efes Pilsen Darts 1’inci Ligi’ne devam edildi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim