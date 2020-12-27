Hamitköy başladı ve bitirdi 3-2

Hazırlık maçında Hamitköy, konuk ettiği Yenicami'yi 3-2 mağlup etti.

Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı'nda önceki gün oynanan maç saat 14.00'da başladı. İlk yarıyı Hamitköy, Taner Ateş'in kafa golü ile 1-0 önde tamamladı. İkinci devreye Yenicami baskılı başladı. Mehmet Çavuş'un golü ile skoru eşitleyen siyah beyazlılar, daha sonra Hasan Evren'in golü ile 2-1 öne geçti. Maçın son bölümlerinde her iki takımın hocası da genç oyunculara şans verdi. Hamitköy, 85.dakikada Altan Çocuk ile skoru dengeledi, 90.dakikada ise Hasan Akkuyu ile 3-2 öne geçti ve maç da bu sonuçla tamamlandı.