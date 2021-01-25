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Hamitköy antrenmanları durdurdu

Süper Lig ekiplerinden Hamitköy, dün oynadığı Yonpaş Dumlupınar maçı ile birlikte antrenmanlarını Mayıs başına kadar sonlandırdı.

25 Ocak 2021 Pazartesi 20:27
Hamitköy antrenmanları durdurdu
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Süper Lig ekiplerinden Hamitköy, dün oynadığı Yonpaş Dumlupınar maçı ile birlikte antrenmanlarını Mayıs başına kadar sonlandırdı.

Ölü dönemde antrenmanlarını sürdüren ender takımlardan olan Hamitköy, çalışmalarını bugün itibariyle noktalama kararı aldı. Teknik Direktör Ahmet Sakallı önderliğindeki Hamitköy, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun 2021-2022 futbol sezonunu Ağustos ayında başlatma kararını açıklamasının ardından çalışmalarını bugün itibariyle sonlandırdı.

Ahmet Sakallı, spor servisine yaptığı açıklamada Mayıs başına kadar antrenmanları durdurduklarını, büyük bir ihtimalle Mayıs ayı başında yeni sezon hazırlıklarına yeniden başlayacaklarını söylerken, bu zorlu süreçte fedakarlık yaparak antrenmanlara katılan tüm oyuncularına ve yanlarında olan Başkan Evren Mannaş ile yönetime teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
HamitköyYonpaş Dumlupınar
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