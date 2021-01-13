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Hamitköy Akademide çalışmalar bireysel

Hamitköy Futbol Akademisinde antrenmanlar, Hamitköy Futbol Akademisi koordinatörü Fırat Deniz’in sorumluluğunda sürüyor.

13 Ocak 2021 Çarşamba 17:32
Hamitköy Akademide çalışmalar bireysel
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Hamitköy Futbol Akademisinde antrenmanlar,  Hamitköy Futbol Akademisi koordinatörü Fırat Deniz’in sorumluluğunda sürüyor. Esat Erdoğmuş Stadında yapılan antrenmanlara ilgi yüksek olurken, Hamitköy Futbol Akademisine katılımlar da artıyor.

Hamitköy Futbol Akademisi koordinatörü Fırat Deniz ise akademi bünyesindeki teknik adamlarla birlikte pandemi sürecini göz önünde bulundurarak, bireysel çalışmalara ağırlık veriyor.

Kurulan birçok istasyonda tek başına çalışan Hamitköy Futbol Akademisi öğrencileri, bireysel çalışma metotları ile gelişimlerini sürdürme şansı elde ediyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
Hamitköy Futbol AkademisiFırat Deniz
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