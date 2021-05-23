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Hamitköy Akademi sahaya iniyor

Hamitköy Futbol Akademisi koordinatörü Fırat Deniz, 1 Haziran’da antrenmanları yeniden başlatma kararı aldıklarını açıkladı

23 Mayıs 2021 Pazar 17:44
Hamitköy Akademi sahaya iniyor
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K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’de Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu, alt yapı çalışmalarını başlatma kararı aldı.
Pandemi süreci nedeniyle çalışmalarına ara vermek zorunda kalan Fırat Deniz Koordinatörlüğündeki Hamitköy Futbol Akademisi, 1 Haziran’da antrenmanlara yeniden başlayacak.
Deneyimli eğitmen Fırat Deniz, Hamitköy Futbol Akademisi’nin antrenmanlara başlayacak olması ile ilgili şu açıklamayı yaptı: 

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“Antrenman yasakları gelmeden önce sağlık kurallarına uyarak çalışmalarımızı gerçekleştirmiştik. Ancak daha sonra sağlık koşullarını da göz önünde bulundurarak antrenmanlarımıza ara verdik. Çocuklarımız futbolsuz geçen bu süreçte on line antrenman programları uyguladılar.
Antrenman izinlerinin verilmesinden sonra başkanımız Evren Mannaş ile yaptığımız değerlendirmede 1 Haziran’da antrenmanları yeniden başlatma kararı aldık. Çocuklarımızın sınav süreçlerinin sonlanmasını bekleyecek olmamızdan dolayı antrenmanları, 1 Haziran’da başlatmayı uygun gördük.
Hamitköy Futbol Akademisi olarak 1 Haziran Dünya Çocuk Gününde, Esat Erdoğmuş Stadında yapacağımız ilk antrenmanla, çocuklarımıza futbol coşkusu yaşatacağız.
 

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Son Güncelleme: 23.05.2021 18:00
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