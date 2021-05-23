Hamitköy Akademi sahaya iniyor

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’de Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu, alt yapı çalışmalarını başlatma kararı aldı.

Pandemi süreci nedeniyle çalışmalarına ara vermek zorunda kalan Fırat Deniz Koordinatörlüğündeki Hamitköy Futbol Akademisi, 1 Haziran’da antrenmanlara yeniden başlayacak.

Deneyimli eğitmen Fırat Deniz, Hamitköy Futbol Akademisi’nin antrenmanlara başlayacak olması ile ilgili şu açıklamayı yaptı:



Antrenman izinlerinin verilmesinden sonra başkanımız Evren Mannaş ile yaptığımız değerlendirmede 1 Haziran’da antrenmanları yeniden başlatma kararı aldık. Çocuklarımızın sınav süreçlerinin sonlanmasını bekleyecek olmamızdan dolayı antrenmanları, 1 Haziran’da başlatmayı uygun gördük.

Hamitköy Futbol Akademisi olarak 1 Haziran Dünya Çocuk Gününde, Esat Erdoğmuş Stadında yapacağımız ilk antrenmanla, çocuklarımıza futbol coşkusu yaşatacağız.

