Hamitköy 86’da kazandı 1-0

Ligde alt sıralara inmek istemeyen Hamitköy, uzun süre 10 kişi oynadığı maçta son sırada yer alan G.Gücü’nü mağlup ederek rahat bir nefes aldı.

86. dakikada Hamitköy öne geçti. G.Gücü defansının uzaklaştıramadığı topla ceza alanı içinde buluşan Hasan Akkuyu yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara yollayarak takımını 1-0 öne geçirdi ve maç da bu skorla sona erdi.

Hamitköy puanını 23 yaparken G.Gücü 10 puanla son sırada kaldı.