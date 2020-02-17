Hamitköy 86’da kazandı 1-0

Ligde alt sıralara inmek istemeyen Hamitköy, uzun süre 10 kişi oynadığı maçta son sırada yer alan G.Gücü’nü mağlup ederek rahat bir nefes aldı.
Hamitköy puanını 23 yaparken G.Gücü 10 puanla son sırada kaldı.
K-Pet Süper Ligi’nin 19. Hafta karşılaşmasında Hamitköy alt sıralardan kurtulma mücadelesinde Gençlik Gücü’nü 1-0 yenerek önemli 3 puanın sahibi oldu.
Ligde alt sıralara inmek istemeyen Hamitköy, uzun süre 10 kişi oynadığı maçta son sırada yer alan G.Gücü’nü mağlup ederek rahat bir nefes aldı.
Hamitköy puanını 23 yaparken G.Gücü 10 puanla son sırada kaldı.