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Hamitköy 86’da kazandı 1-0

K-Pet Süper Ligi’nin 19. Hafta karşılaşmasında Hamitköy alt sıralardan kurtulma mücadelesinde Gençlik Gücü’nü 1-0 yenerek önemli 3 puanın sahibi oldu.

Hamitköy 86’da kazandı 1-0

K-Pet Süper Ligi’nin 19. Hafta karşılaşmasında Hamitköy alt sıralardan kurtulma mücadelesinde Gençlik Gücü’nü 1-0 yenerek önemli 3 puanın sahibi oldu.

17 Şubat 2020 Pazartesi 07:54
Hamitköy 86’da kazandı 1-0
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Ligde alt sıralara inmek istemeyen Hamitköy, uzun süre 10 kişi oynadığı maçta son sırada yer alan G.Gücü’nü mağlup ederek rahat bir nefes aldı.

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86. dakikada Hamitköy öne geçti. G.Gücü defansının uzaklaştıramadığı topla ceza alanı içinde buluşan Hasan Akkuyu yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara yollayarak takımını 1-0 öne geçirdi ve maç da bu skorla sona erdi.

Hamitköy puanını 23 yaparken G.Gücü 10 puanla son sırada kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hamitköy Gg Maçı
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