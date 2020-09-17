Halil Turan ile yollar ayrıldı

Mesarya ve Halil Turan karşılıklı görüşerek yolları ayırdı.

Halil Turan ile 1 ay önce masaya oturup her konuda anlaşan Mesarya golcü futbolcu ile yolları ayırdı.

Karşılıklı görüşerek yol ayrımına giden Mesarya ve Halil Turan yeni sezonda birbirlerine başarılar diledi.

Gelecek olan teklifleri değerlendireceğini açıklayan Halil Turan, arada bir sorun ve kırgınlığın olmadığı şartların böyle olması gerektiği için karşılıklı bu kararı aldıklarını belirtti.

Acele etmeyeceğini ve sağlıklı düşünerek doğru bir karar vermek istediğini hedefi olan bır takımı seçeceğini açıkladı.