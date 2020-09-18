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Halil Turan Doğan’da

18 Eylül 2020 Cuma 00:47
Halil Turan Doğan’da
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Mesarya ile yolları ayıran Halil Turan Doğan Türk Birliği ile anlaşmaya vardı

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Doğan Türk Birliği geçtiğimiz günlerde Mesarya ile yollarını ayıran Halil Turan ile anlaşmaya vardı.

Doğan Türk Birliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Halil Turan’ı bonservisli olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezonu Mağusa Türk Gücü’nden Mesarya’ya transfer olarak Mesarya’da geçiren başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezonda 28 gol attı.

Halil Turan önümüzdeki sezonda Doğan Türk Birliği’nin başarısı için ter dökecek.

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Son Güncelleme: 17.09.2020 21:28
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