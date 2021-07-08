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Halil Erdoğuş Dörtyol’dan ayrıldı

Dörtyol U20 takım antrenörü Halil Erdoğuş görevinden ayrıldı.

08 Temmuz 2021 Perşembe 16:04
Halil Erdoğuş Dörtyol’dan ayrıldı

Tarihinde ilk kez 1.ligde mücadele eden (2019-2020) Dörtyol ilk kez katıldıkları U21 liginde pandemiden dolayı (covid 19) 22 hafta oynatılan ligi Antrenör Halil Erdoğuş yönetiminde beşinci sırada başarılı bir şekilde tamamladı. 2021-2022 futbol sezon hazılıkları başlarken, kulüp yönetimleri U20 takımında görev yapacak antrenörleri belirlemeye başladı. Dörtyol’da antrenör Halil Erdoğuş, kulüp başkan Erhan Öztürk’le görüşerek yeni sezonda görev almayacağını açıkladı.

Karakterli Oyuncularla Çalıştım

Halil Erdoğuş, Dörtyol Spor Kulübü’nde gerek A2 takımında gerekse U17 ve U15 takımlarında alt yapılarda görev aldığım süre içerisinde özellikle başkan Erhan Öztürk ve yönetimine şahsıma ve altyapılara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Dörtyol Spor Kulübü ile çok güzel günler geçirdim, çok güzel dostluklarım ve arkadaşlarım oldu diyen Halil Erdoğuş, özellikle ileriki dönemlerde gerek yetenek ve gerekse karakter olarak KKTC futbolunda adından söz ettirecek oyuncularla çalışma fırsatı yakaladığını dile getirdi. Mükemmel bir çalışma ortamı bulduğunu, saha, malzeme yanında iyi imkanlar yaratılarak güzel bir sezon geçirdiklerini belirten Halil Erdoğuş, futbolcularımıza bana ve yönetime inandıkları ve güvendikleri için özellikle sahada gösterdikleri dik duruş, mücadele hırlarından dolayı çok mutlu olduğunu hepsine ayrı ayrı teşekkür etti.

Camiaya Teşekkür Etti

İnancım tam ki, Dörtyol’umuz çok daha iyi yerlerde olacak, altyapı yöneticilerine, özellikle takımı kurmamızda sahada tutmamızda bize inanılmaz destek veren Necip Fidan Asbaşkanıma, destek olan herkese sonsuz teşekkür eden Halil Erdoğuş, Dörtyol altyapı koordinatörü ve sponsoru olan Desly Döviz Bürosu sahibi Süleyman Özkoç’a teşekkür ederek, mükemmel bir yıl geçirdik dedi. Dörtyol Spor Kulübü’nde yeni sezonda görev almayacağını açıklayan antrenör Halil Erdoğuş, inşallah ileriki dönemlerde çalışma fırsatı yine yakalarım diyerek Dörtyol camiasına teşekkür ederken, kulübe veda etti.

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