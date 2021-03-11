Hala “Conifa”dayız

Kaya EMİROĞLU

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun 26 Şubat tarihinde yaptığı ve Conifa üyeliğinin askıya alındığıyla ilgili basın açıklamasına karşın, kuruluşun resmi internet sitesinde ismimiz hala duruyor. “Northern Cyprus” ismiyle temsil edilme devam ederken, çekildiğimiz söylenen şampiyonaların gruplarında da hala ismimiz yer alıyor.

Bu arada CONIFA Yönetim Kurulu üyesi olan ve Turnuvalar Direktörü olarak görevi devam eden Orçun Kamalı’nın da fotoğrafı, resmi internet sitesinde yönetim kurulu sayfasında yer almaya devam ediyor.