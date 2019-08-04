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Hakemlerin Nevşehir kampı başladı

Hakemlerin Nevşehir kampı başladı

04 Ağustos 2019 Pazar 10:51
Hakemlerin Nevşehir kampı başladı

Serhan KABLAN / (KTSYD-Nevşehir)

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'na bağlı hakemler, 3-7 Ağustos 2019 tarihleri arasında Nevşehir'de 5 günlük kampa girdi. Kafile, uçakla Adana’ya seyahat etmesinin ardından yaklaşık 5 saat süren otobüs yolculuğu sonrasında Nevşehir'e vardı ve kamp yapılacak By Cappadocia Hotel'e yerleşti.

İlk gün tek idman yapan hakemler, bugünden (4 Ağustos Pazar) itibaren günde çift idmanla yeni sezona hazırlanacak. Pratik çalışmaların yanında teorik bilgiler de alacak olan hakemler, yeni sezon öncesinde hem moral depolayacak hem de form düzeylerini hazır hale getirecek.

Anahtar Kelimeler:
Ktff HakemlerKktc Hakemler Nevşehir
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