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Hakemlerin keyfi yerinde

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'na bağlı hakemlerin Nevşehir’in Kapadokya bölgesindeki kamp çalışmalarında üçüncü gün geride kaldı.

Hakemlerin keyfi yerinde

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'na bağlı hakemlerin Nevşehir’in Kapadokya bölgesindeki kamp çalışmalarında üçüncü gün geride kaldı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 22:57
Hakemlerin keyfi yerinde

Serhan KABLAN / (KTSYD-Nevşehir)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'na bağlı hakemlerin Nevşehir’in Kapadokya bölgesindeki kamp çalışmalarında üçüncü gün geride kaldı.

3-7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen kampın üçüncü gününde hakemler sabah ve akşam olmak üzere iki idman gerçekleştirdi. Her iki idmanda da güç ve dayanıklılık çalışan hakemler, geriye kalan zamanlarda ise geziler gerçekleştiriyor.

ATV turuna çıktılar

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Sabah ve akşam antrenmanı arasında Göreme’de ATV ile gezintiye çıkan hakemler, idmanlardan kalan boş zamanlarını birlikte organizasyonlar yaparak motivasyonlarını artırıyor.

Teknik ekip disipline önem veriyor

Antrenman Sorumlusu Savaş Tilki ile birlikteki teknik ekipten Alper Aligüllü, Muzaffer Soyer, Yakup Çakır ve Mustafa Bacavuz, antrenmanlarda disipline önem veriyor.

Genç hakemler umut veriyor

Üçüncü günü geride kalan Nevşehir kampında yer alan genç hakemlerin istekli ve hırslı oluşu, tecrübeli hakemler ve teknik ekip tarafından takdirle karşılanıyor.

Anahtar Kelimeler:
Ktff Hakemler
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