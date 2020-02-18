Hakemler sigortaları yeniliyor

Saat 14:30’da Limasol Türk Kooperatif Bankasının Yenişehir binasındaki Kültür Salonunda gerçekleşecek protokol töreni ile bu sezonda olabilecek olaylara karşı hakemler ve gözlemciler sigortalanmış olacak.
18 Şubat 2020 Salı 22:15
Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği hakem ve gözlemcilerin sigortalanması konusunda Limasol sigorta ile protokol imzalayacak.
Saat 14:30’da Limasol Türk Kooperatif Bankasının Yenişehir binasındaki Kültür Salonunda gerçekleşecek protokol töreni ile bu sezonda olabilecek olaylara karşı hakemler ve gözlemciler sigortalanmış olacak.