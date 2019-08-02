Hakemler sezona merhaba dedi

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında bireysel çalışmalarını sürdüren hakemler resmi sezon açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sadık Özbilgehan da katıldı.

Sertoğlu “her sene işiniz daha zorlaşıyor”

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda gerçekleştirilen açılışta Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu hakemlere yaptığı konuşmada her geçen sene hakemlerin işlerinin daha da zorlaştığını belirterek bu anlamda tüm hakemlerin elinden gelen gayreti de gösterdiğini gördüğünü söyledi.

Özbilgehan “Hakemlik zor meslektir”

Spor dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan da açılışta yaptığı konuşmada kendisinin de hakemlikten gelme olduğunu belirterek hekemlik mesleğinin ne kadar zor olduğunu bildiğini kaydetti..Hakemler toplu olarak yaptıkları antrenmanla günü tamamladılar.