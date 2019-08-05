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Hakemler güç depoluyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'na bağlı hakemlerin Nevşehir’in Kapadokya bölgesindeki kamp çalışmaları devam ediyor.

Hakemler güç depoluyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'na bağlı hakemlerin Nevşehir’in Kapadokya bölgesindeki kamp çalışmaları devam ediyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:49
Hakemler güç depoluyor

Serhan KABLAN / (KTSYD-Nevşehir)

3-7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen kampın ikinci gününde hakemler kondisyona dayalı idmanlar yaptı.

Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve Antrenman Sorumlusu Savaş Tilki nezaretinde yürütülen idmanlarda hakemler, ikinci günde oluşturulan istasyonlarla kısa kısa çabukluk koşuları yaptı.

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Kerem Eran’ın hafif sakatlığı bulunuyor

Sol ayak baldırında hafif ağrıları bulunan ‘Süper Lig Hakemi’ Kerem Eran, sağlık görevlisinin verdiği bilgiler doğrultusunda düz koşu yaparak idmanlarını sürdürüyor.

Nizam ve Tilki memnun  

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Niyazi Nizam ve Antrenman Sorumlusu Savaş Tilki, yararlı bir kamp geçirdiklerini ve ilk iki günde hakemlerin performanslarından memnun olduklarını ifade ettiler.

Tilki, bulundukları ortamın kamp yapmaya elverişli bir ortam olmasının hem kendilerinin hem de hakemlerin motivasyonunu artırdığını ifade ettiler.

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