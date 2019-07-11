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Hakemler Derneği’nden Amcaoğlu’na ziyaret

Hakemler Derneği’nden Amcaoğlu’na ziyaret

11 Temmuz 2019 Perşembe 08:41
Hakemler Derneği’nden Amcaoğlu’na ziyaret

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Niyazi Nizam ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sadık Özbilgehan ve beraberinde yönetim kurulundan oluşan heyeti kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, görüşmede, yeni sezon öncesi yapılan hazırlıklarla ilgili projeler aktarılarak, bilgi alış verişinde bulunuldu..Görüşmede ayrıca Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na yeni üstlendiği görevinde başarı dilekleri sunuldu.

Amcaoğlu: Sporda çok hassasım

Spor konularında çok hassas olduğunu belirten Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, ülke sporuna yapılan her katkının kıymetli olduğuna işaret ederek, spora ve sporcuya daima destek olacaklarını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Olgun Amcaoğlu Hakemler
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