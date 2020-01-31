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Hakem ve Gözlemciler Derneği Yonpaş Dumlupınar TSK’yı kınadı

""Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü'nün, Girne Halk Evi maçının ardından hakemimizi hedef gösteren mesnetsiz, yakışıksız ve gözü kararmış bir basın açıklaması, Kıbrıs Türk futbolunun taraflı, tarafsız herkesin tepkisini çekmiştir."

Hakem ve Gözlemciler Derneği Yonpaş Dumlupınar TSK’yı kınadı

""Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü'nün, Girne Halk Evi maçının ardından hakemimizi hedef gösteren mesnetsiz, yakışıksız ve gözü kararmış bir basın açıklaması, Kıbrıs Türk futbolunun taraflı, tarafsız herkesin tepkisini çekmiştir."

31 Ocak 2020 Cuma 15:29
Hakem ve Gözlemciler Derneği Yonpaş Dumlupınar TSK’yı kınadı

Kıbrıs Türk Hakem ve Gözlemciler Derneği, Yonpaş Dumlupınar TSK'YI yayımladığı mesajla kınadı..Mesaj şu şekilde:

"Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübünün, Girne Halk Evi maçının ardından hakemimizi hedef gösteren mesnetsiz, yakışıksız ve gözü kararmış bir basın açıklaması, Kıbrıs Türk futbolunun taraflı, tarafsız herkesin tepkisini çekmiştir. Çamur at izi kalsın mantığında yazılmış bir yazı, nazarımızda yok hükmündedir. Saha içinde sergiledikleri performans beklentinin altında kalınca, hakeme yönelik böyle bir açıklama kabul edilemez. Yonpaş Dumlupınar Spor Kulübünün ilk önce yapması gereken, kendi içsel sorgulamalarıdır. Akabinde, hakemi eleştirsinler.

Hakemin de bir ailesi ve sosyal yaşamı olabileceği göz önünde bulundurup, bu gibi delilden yoksun bir açıklamanın ailesinin yanında sosyal çevresini de yıpratabileceği unutulmamalıdır. Bir hakemin yetiştirilmesi en az on yıllık bir süreç gerektirir. Bu kadar basit bir şekilde ve bilinçli olarak yıpratılmaya çalışılamaz. Empatiden yoksun ve ispatlayamadıkları suçlayıcı açıklamalarına devam etmeleri, genelde sporumuza özelde ise futbolumuza faydadan çok zarar vermektedir.

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Hakemlerimiz, görev bilinci içerisinde ve disiplinden ödün vermeden maçlarını yönetmektedirler. Hakemler, sürekli şekilde kural bilgilerini güncelleyerek ve fizik kondisyonunu da üst seviyeye taşıyarak, adaletli olarak maçlarını yönetmek için ellerinden gelen her türlü çabayı göstermektedirler.

İlgili basın açıklamasının, zem ve kadih içermesi sebebiyle, yasal haklarımızın kullanılacağı tüm kamuoyunun bilgisine getirmeyi bir borç biliriz.

Niyazi NİZAM

BAŞKAN"

Son Güncelleme: 31.01.2020 16:35
Anahtar Kelimeler:
Yonpaş Dumlupınar TSKHakem Ve Gözlemciler Derneği
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