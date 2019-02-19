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Hakem soyunma odasına çağırdığı oyuncuya hayatının şokunu yaşattı

Hakem soyunma odasına çağırdığı oyuncuya hayatının şokunu yaşattı

19 Şubat 2019 Salı 09:51
Hakem soyunma odasına çağırdığı oyuncuya hayatının şokunu yaşattı

Polonya Liginde oynanan maçta hakem, yanlışlıkla 2. sarı kartla oyundan attığı futbolcuyu soyunma odasından geri çağırdı, sahaya girer girmez direkt kırmızı kartla tekrar soyunma odasına yolladı.

Polonya'da oynanan Legia Varşova – Cracovia maçı daha önce yaşanmamış bir VAR uygulamasına sahne oldu. Ev sahibi Legia Varşova forması giyen 27 yaşındaki Fransız savunmacı William Remy mücadelede dakikalar 67'yi gösterirken rakibine yaptığı hareketin ardından maçın hakemi Piotr Lasyk tarafından sarı kart ile cezalandırdı.

Yaşanan bu olaydan 7 dakika sonra dakikalar 74'ü gösterirken William Remy yine yaptığı sert hareketin ardından maçın hakemi tarafından 2. sarı kart ve arkasından kırmızı kart ile cezalandırılıp oyundan atıldı.

SOYUNMA ODASINA GİRDİ, SONRA GERİ GELDİ

Kırmızı kartın ardından Fransız futbolcu soyunma odasının yolunu tutarken maçın hakemi Piotr Lasyk, VAR hakeminin uyarıları sonucunda pozisyonu izleyip verdiği kararın hatalı olduğunu ve soyunma odasına giden futbolcuyu soyunma odasında geri çağırttırdı.

Verilen kararın yanlış olduğunu ve oyuna tekrar devam edeceğini düşünen Remy sahaya geri döndüğünde hakemin verdiği karar doğrultusunda şok oldu. 40 yaşındaki tecrübeli hakemi Piotr Lasyk, Fransız futbolcuya gösterdiği ikinci sarı kartın geçersiz olduğunu açıkladıktan sonra direk kırmızı kart ile tekrar oyundan attı. Ne olduğunu anlamayan Remy şaşkınlık içerisinde sahadan tekrar soyunma odasına döndü.

Son Güncelleme: 19.02.2019 10:57
Anahtar Kelimeler:
Soyunma Odasında Kırmızı Kart
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