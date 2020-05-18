Hakan Sermaye: Zor motive olacağız

Göçmenköy Teknik Direktörü Hakan Sermaye yaptığı açıklamada Federasyonun aldığı karar doğrultusunda çalışmalara başladıklarını, bu bağlamda herkesin kendi işini yapması gereken bir dönem olduğunu belirtti. Bulundukları durum itibariyle işi en zor olan takımlardan biri olduklarını belirten Hakan Sermaye, takımın bu dönemde kendine motive unsuru araması gerektiğini söyledi.

Zihinsel hazırlık önemli

Bulundukları durum itibariyle kalan 8 maça en zor motive olacak takımlardan biri olduklarını söyleyen Göçmenköy Teknik Direktörü Hakan Sermaye, işlerinin her yönüyle oldukça zor olduğunu bu nedenle takımın kendine motive unsuru araması gerektiğini söyledi.

Sekiz maçın hazırlığına en baştan başlayacak gibi göründüğünü söyleyen Sermaye, genel dayanıklılık, kuvvet ve çabukluk çalışmaları ile sürece başladıklarını ifade etti.

Perşembe günü 3’erli gruplar halinde mesafeli çalışmalara başladıklarını belirten Göçmenköy Teknik Direktörü Hakan Sermaye, bu dönemde zihinsel hazırlığın her şeyden önemli olduğunu aktardı. Hava sıcaklığının artması, sağlık, ve hedefin olmayışının bu dönemde takımı adına ciddi etkenler olduğunu ifade eden Sermaye, yaptıkları geniş çaplı toplantı sonrasında mesafeli idmanlara başladıklarını vurguladı.

Üç hazırlık maçı belirledik

Takımı kalan sekiz hafta adına hazırlık çerçevesinde 3 gruba ayırdıklarını belirten Göçmenköy Teknik Direktörü Hakan Sermaye, 18:30-19:30 saatleri arasında mesafeli olarak çalışmalarını yarın itibariyle devam ettireceklerini söyledi. 3-6-11 Haziran tarihlerinde hazırlık maçı planladıklarının da altını çizen Sermaye, zor ve yorucu bir dönemin içinde olduklarını, ancak bu dönemde en zor görevin ise oyuncu grubunda olduğunu söyledi.

Hazırlık için programımız hazır

Beş haftalık hazırlık dönemi ile ilgili olarak tüm plan ve programın hazır olduğunu bunları da oyunculara aktardıklarını belirten Göçmenköy Teknik Direktörü Hakan Sermaye, her takım için zor olacak sürecin kendileri adına da başladığını sözlerine ekledi.