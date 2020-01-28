banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119630
ALTIN
301.902
DOLAR
5.9421
STERLİN
7.7425
EURO
6.5482
Akıncı nerede geç kaldı
BAŞYAZI
Tıbbi Kayıtlarınızı Talep Edin!
Tıbbi Kayıtlarınızı Talep Edin!
Şov devam etmeli...
Şov devam etmeli
Müzakereci Değil Cumhurbaşkanı
Derviş Gezer yazdı...
Flaş Haber
7 yılda 257 bin TL vurgun
Kapat

Haftanın takımı BSW Holding satranç takımı

Haftanın takımı BSW Holding satranç takımı

28 Ocak 2020 Salı 12:11
Haftanın takımı BSW Holding satranç takımı

Puan sıralamasında daha üstte olan güçlü rakibi Pia Bella Otel Satranç Takımını 6 puan gibi önemli bir farkla yenen BSW Holding Satranç Takımı Haftanın Takımı ünvanını kazandı. sıralamasında da rakibinin önüne geçti . Şampiyonluk yarışında ben de varım dedi. Haftanın ikinci en başarılı takımı Magic Touch Satranç Takımı oldu. Haftayı galibiyetle kapatan diğer takımlar Girne Deniz Plaza Satranç Takımı ile Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımları oldu. Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımı , Universalize Media Satranç Takımı ile olan maçında berabere kalsa da puan sıralamasında en üste kalarak liderliğini korudu. Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı ile Girne Halkevi Satranç Takımları da berabere kalarak konumlarını korudular. Haftayı yenilgi ile kapatan Pia Bella Otel Satranç Takımı , Villaggio Templos Restaurant Satranç Takımı ve Özyalçın İnşaat Satranç Takımlarında umutlar haftaya kaldı.

5.Tur Sonuçları

Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST 4.0 - 4.0 Universalize Media Satranç Takımı

Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı 4.0 - 4.0 Girne Halkevi Satranç Takımı

Pia Bella Satranç Takımı 1.0 - 7.0 BSW Holding Satranç Takımı

Villaggio Templos Restaurant ST 2.0 - 6.0 Magic Touch Satranç Takımı

Girne Deniz Plaza Satranç Takımı 5.0 - 3.0 Özyalçın İnşaat Satranç Takımı

Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı 5.0 - 3.0 Doğan Türk Birliği Satranç Takımı

5.Tur Sonunda Oluşan Puan Sıralaması

1 . Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST 23.5 Puan

Villaggio Templos Restaurant ST 21.0 Puan

3. Özyalçın İnşaat Satranç Takımı 21.0 Puan

4. Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı 20.5 Puan

banner317
5.Girne Deniz Plaza Satranç Takımı 20.5 Puan

6.BSW Holding Satranç Takımı 20.0 Puan

7. Magic Touch Satranç Takımı 20.0 Puan

8.Universalize Media Satranç Takımı 19.5 Puan

9.Pia Bella Satranç Takımı. 10 Puan

10.Doğan Türk Birliği Satranç Takımı 19.0 Puan

11 . Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı 19.0 Puan

12.Girne Halkevi Satranç Takımı 18.0 Puan

6.Turda karşılaşacak satranç takımları

Holding Satranç Takımı .. Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı

Touch Satranç Takımı .. Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı

Halkevi Satranç Takımı .. Universalize Media Satranç Takımı

Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST .. Girne Deniz Plaza Satranç Takımı

Templos Restaurant ST .. Doğan Türk Birliği Satranç Takımı

İnşaat Satranç Takımı .. Pia Bella Satranç Takımı

Anahtar Kelimeler:
BSW Holding Satranç Takımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde 10’uncu hafta tamamlandı
Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde 10’uncu hafta tamamlandı
Nıcosıa Motors Tenis Ligi erteleme maçları tamamlandı…
Nıcosıa Motors Tenis Ligi erteleme maçları tamamlandı…
Gökbilen’den suç duyurusu
Gökbilen’den suç duyurusu
Hentbolda ara transferde 3 imza
Hentbolda ara transferde 3 imza
Kritik maç KKTC Engelliler’in
Kritik maç KKTC Engelliler’in
Basketbolda Darüşşafaka TED dostluğu
Basketbolda Darüşşafaka TED dostluğu
Başçeri, cimnastik heyetini kabul etti
Başçeri, cimnastik heyetini kabul etti
Bisiklette Almanya teması gündemde
Bisiklette Almanya teması gündemde
Çekişmeli maç GAÜ’nün 50-47
Çekişmeli maç GAÜ’nün 50-47
Badmintonda mali olağan genel kurul yapıldı
Badmintonda mali olağan genel kurul yapıldı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim