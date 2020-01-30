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Haftanın takımı BSW Holding satranç takımı

Girne Satranç Eğitim Merkezi tarafından organize edilen turnuvada 5. Tur maçları hafta sonu oynandı.

Haftanın takımı BSW Holding satranç takımı

Girne Satranç Eğitim Merkezi tarafından organize edilen turnuvada 5. Tur maçları hafta sonu oynandı.

30 Ocak 2020 Perşembe 09:25
Haftanın takımı BSW Holding satranç takımı

Puan sıralamasında daha üstte olan güçlü rakibi Pia Bella Otel Satranç Takımını 6 puan gibi önemli bir farkla yenen BSW Holding Satranç Takımı Haftanın Takımı ünvanını kazandı. Puan sıralamasında da rakibinin önüne geçti.

Şampiyonluk yarışında ben de varım dedi. Haftanın ikinci en başarılı takımı Magic Touch Satranç Takımı oldu.

Haftayı galibiyetle kapatan diğer takımlar Girne Deniz Plaza Satranç Takımı ile Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımları oldu.

Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımı , Universalize Media Satranç Takımı ile olan maçında berabere kalsa da puan sıralamasında en üste kalarak liderliğini korudu. Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı ile Girne Halkevi Satranç Takımları da berabere kalarak konumlarını korudular.

Haftayı yenilgi ile kapatan Pia Bella Otel Satranç Takımı, Villaggio Templos Restaurant Satranç Takımı ve Özyalçın İnşaat Satranç Takımlarında umutlar haftaya kaldı.

5.Tur Sonuçları

Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST 4.0 - 4.0 Universalize Media Satranç Takımı

Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı 4.0 - 4.0 Girne Halkevi Satranç Takımı

Pia Bella Satranç Takımı 1.0 - 7.0 BSW Holding Satranç Takımı

Villaggio Templos Restaurant ST 2.0 - 6.0 Magic Touch Satranç Takımı

Girne Deniz Plaza Satranç Takımı 5.0 - 3.0 Özyalçın İnşaat Satranç Takımı

Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı 5.0 - 3.0 Doğan Türk Birliği Satranç Takımı

5.Tur Sonunda Oluşan Puan Sıralaması

1 . Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST 23.5 Puan

2.Villaggio Templos Restaurant ST 21.0 Puan

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3. Özyalçın İnşaat Satranç Takımı 21.0 Puan

4. Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı 20.5 Puan

Girne Deniz Plaza Satranç Takımı 20.5 Puan

BSW Holding Satranç Takımı 20.0 Puan

7. Magic Touch Satranç Takımı 20.0 Puan

8.Universalize Media Satranç Takımı 19.5 Puan

9.Pia Bella Satranç Takımı. 10 Puan

10.Doğan Türk Birliği Satranç Takımı 19.0 Puan

11 . Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı 19.0 Puan

12.Girne Halkevi Satranç Takımı 18.0 Puan

6.Turda karşılaşacak satranç takımları

Holding Satranç Takımı .. Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı

Touch Satranç Takımı .. Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı

Halkevi Satranç Takımı .. Universalize Media Satranç Takımı

Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST .. Girne Deniz Plaza Satranç Takımı

Templos Restaurant ST .. Doğan Türk Birliği Satranç Takımı

İnşaat Satranç Takımı .. Pia Bella Satranç Takımı

Anahtar Kelimeler:
BSW Holding Satranç Takımı
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