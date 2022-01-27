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Haftanın hakemleri açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA liglerinin 16. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

27 Ocak 2022 Perşembe 15:02
Haftanın hakemleri açıklandı

A takım maçlarının 14.00, A2 maçlarının 11.30’da başlayacağı haftanın programı şöyle:

29 Ocak Cumartesi

Aksa Süper Lig

Cihangir Stadı

Cihangir – Doğan T. Birliği

Osman Özpaşa

Üner Berkalp Stadı

Baf Ü. Yurdu – K.Kaymaklı

Ali Özer

Atatürk Stadı

Göçmenköy – Girne H. Evi

Serhan Şimşek

Orhan Dural Stadı

Merit A. Yeşilova – Yenicami

Evren Karademir

Aksa Birinci Lig

Cemal Balses Stadı

Mormenekşe – Esentepe

Şakir Azizoğlu

Ergin Şahdur Stadı

Karşıyaka – Miracle Değirmenlik

Kerem Eran

Üç Şehitler Stadı

Görneç – Gençler Birliği

İsmail Ercan

Canbulat Stadı

Çanakkale – Maraş

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İsfendiyar Açıksöz

30 Ocak Pazar

Aksa Süper Lig

Dr. Fazıl Küçük Stadı

Yonpaş Dumlupınar – Mağusa T. Gücü

Utku Hamamcıoğlu

Mete Adanır Stadı

Türk Ocağı – Gönyeli

Emre Öztaşlı

Esat Erdoğmuş Stadı

Hamitköy – Binatlı

Mehmet Sezener

16 Ağustos Stadı

Lefke – Mesarya

Fehim Dayı

Aksa Birinci Lig

Adem Nural Stadı

SFC Dörtyol – Çetinkaya

Hüseyin Eyyüpler

B.Bağcıl Stadı

Bostancı Bağcıl – Yeniboğaziçi

Zekai Töre

Nihat Bağcıer Stadı

Düzkaya – Yalova

Tufan Çerçioğlu

Atatürk Stadı

CB Gençlik Gücü – İncirli

Hüseyin Özkan

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