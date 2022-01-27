Haftanın hakemleri açıklandı

A takım maçlarının 14.00, A2 maçlarının 11.30’da başlayacağı haftanın programı şöyle:
29 Ocak Cumartesi
Aksa Süper Lig
Cihangir Stadı
Cihangir – Doğan T. Birliği
Osman Özpaşa
Üner Berkalp Stadı
Baf Ü. Yurdu – K.Kaymaklı
Ali Özer
Atatürk Stadı
Göçmenköy – Girne H. Evi
Serhan Şimşek
Orhan Dural Stadı
Merit A. Yeşilova – Yenicami
Evren Karademir
Aksa Birinci Lig
Cemal Balses Stadı
Mormenekşe – Esentepe
Şakir Azizoğlu
Ergin Şahdur Stadı
Karşıyaka – Miracle Değirmenlik
Kerem Eran
Üç Şehitler Stadı
Görneç – Gençler Birliği
İsmail Ercan
Canbulat Stadı
Çanakkale – Maraşİsfendiyar Açıksöz
30 Ocak Pazar
Aksa Süper Lig
Dr. Fazıl Küçük Stadı
Yonpaş Dumlupınar – Mağusa T. Gücü
Utku Hamamcıoğlu
Mete Adanır Stadı
Türk Ocağı – Gönyeli
Emre Öztaşlı
Esat Erdoğmuş Stadı
Hamitköy – Binatlı
Mehmet Sezener
16 Ağustos Stadı
Lefke – Mesarya
Fehim Dayı
Aksa Birinci Lig
Adem Nural Stadı
SFC Dörtyol – Çetinkaya
Hüseyin Eyyüpler
B.Bağcıl Stadı
Bostancı Bağcıl – Yeniboğaziçi
Zekai Töre
Nihat Bağcıer Stadı
Düzkaya – Yalova
Tufan Çerçioğlu
Atatürk Stadı
CB Gençlik Gücü – İncirli
Hüseyin Özkan