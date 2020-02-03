banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119243
ALTIN
303.247
DOLAR
5.9811
STERLİN
7.7758
EURO
6.6174
Erhürman çatı adayı olma yolunda
Erhürman çatı adayı olma yolunda
Biraz Sağdan Biraz Soldan Karşınızda Erhürman
Biraz Sağdan Biraz Soldan Karşınızda...
Erhürman’dan Örtülüye Veto
Erhürman’dan Örtülüye Veto
CTP Başkanına sahip çıkarsa...
CTP Başkanına sahip çıkarsa...

Hacıabitoğlu, Demirağcı ve Seyitler Disiplinlik oldu

KTFF Soruşturma Merci yaptığı toplantıda Düzkaya Başkanı Vedat Hacıabitoğlu ve yönetici Sıtkı Demirağcı, Lefke yöneticisi Cemal Seyitler’i Disiplin Kuruluna sevk etti

Hacıabitoğlu, Demirağcı ve Seyitler Disiplinlik oldu

KTFF Soruşturma Merci yaptığı toplantıda Düzkaya Başkanı Vedat Hacıabitoğlu ve yönetici Sıtkı Demirağcı, Lefke yöneticisi Cemal Seyitler’i Disiplin Kuruluna sevk etti

03 Şubat 2020 Pazartesi 20:53
Hacıabitoğlu, Demirağcı ve Seyitler Disiplinlik oldu

Hacıabitoğlu, Demirağcı ve Seyitler Disiplinlik oldu

KTFF Soruşturma Merci yaptığı toplantıda Düzkaya Başkanı Vedat Hacıabitoğlu ve yönetici Sıtkı Demirağcı, Lefke yöneticisi Cemal Seyitler’i Disiplin Kuruluna sevk etti

K-Pet Süper Lig’de Küçük Kaymaklı ile Düzkaya arasında Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan karşılaşmada Düzkaya kulüp başkanı Vedat Hacıabitoğlu’nun maçın hakemine yönelik yapmış olduğu fiziki davranış nedeniyle, Düzkaya yöneticisi Sıtkı Demirağcı’nın maçın hakemine yönelik yapmış olduğu küfür ve tehdit eylemleri nedeniyle Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verdi.

K-Pet Süper Lig’de Doğan Türk Birliği ile Lefke arasında oynanan karşılaşmada tribünlerde bulunan Lefke yöneticisi Cemal Seyitler’in maçın yardımcı hakemine karşı sarf ettiği hakaret ve küfürler sebebiyle ilgili yöneticinin Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine de karar verildi.

Anahtar Kelimeler:
KTFF Soruşturma MerciDüzkaya Başkanı Vedat HacıabitoğluSıtkı DemirağcLefke Yöneticisi Cemal SeyitlerDisiplin Kurulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Düzkaya’dan kural hatası iddiası
Düzkaya’dan kural hatası iddiası
Kupada ikinci tur heyecanı
Kupada ikinci tur heyecanı
Esentepe ile Kanlı, yollarını ayırdı
Esentepe ile Kanlı, yollarını ayırdı
AKSA’dan Çetinkaya’ya katkı
AKSA’dan Çetinkaya’ya katkı
Satrançcılarımız Türkiye’de yarıştı
Satrançcılarımız Türkiye’de yarıştı
Alptürk ve Sona Zirvede
Alptürk ve Sona Zirvede
Savaşkan da İstanbul’da kürsüde
Savaşkan da İstanbul’da kürsüde
Cimnastiğe çağdaş tüzük
Cimnastiğe çağdaş tüzük
İçim Fit Cup da mücadele sürüyor…
İçim Fit Cup da mücadele sürüyor…
KKTC Badminton kafilesi, Savaş Dursun önderliğinde büyük başarıya imza attı
KKTC Badminton kafilesi, Savaş Dursun önderliğinde büyük başarıya imza attı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim