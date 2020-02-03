Hacıabitoğlu, Demirağcı ve Seyitler Disiplinlik oldu

KTFF Soruşturma Merci yaptığı toplantıda Düzkaya Başkanı Vedat Hacıabitoğlu ve yönetici Sıtkı Demirağcı, Lefke yöneticisi Cemal Seyitler’i Disiplin Kuruluna sevk etti

K-Pet Süper Lig’de Küçük Kaymaklı ile Düzkaya arasında Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan karşılaşmada Düzkaya kulüp başkanı Vedat Hacıabitoğlu’nun maçın hakemine yönelik yapmış olduğu fiziki davranış nedeniyle, Düzkaya yöneticisi Sıtkı Demirağcı’nın maçın hakemine yönelik yapmış olduğu küfür ve tehdit eylemleri nedeniyle Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verdi.

K-Pet Süper Lig’de Doğan Türk Birliği ile Lefke arasında oynanan karşılaşmada tribünlerde bulunan Lefke yöneticisi Cemal Seyitler’in maçın yardımcı hakemine karşı sarf ettiği hakaret ve küfürler sebebiyle ilgili yöneticinin Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine de karar verildi.