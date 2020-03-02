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Güzelyurt’ta sessiz gün 0-0

K-Pet Süper Liginde Baf Ülkü Yurdu ile Göçmenköy yenişemeyerek golsüz berabere kaldılar.

Güzelyurt’ta sessiz gün 0-0

K-Pet Süper Liginde Baf Ülkü Yurdu ile Göçmenköy yenişemeyerek golsüz berabere kaldılar.

02 Mart 2020 Pazartesi 07:21
Güzelyurt’ta sessiz gün 0-0
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21. dakikada Göçmenköy’den Lawal’ın ayağında fazla tuttuğu topu alan Kossi tek başına ceza alanına girdikten sonraki sert vuruşunda top üstten dışarı gitti.

  43. dakikada J. Okoli’nin pasında Kenneth yerden vurdu, kaleci Erdoğan için kolay top oldu.

  54. dakikada Baf Ülkü Yurdu’ndan Adeola’nın pasında Cevdet takımının yakaladığı en önemli pozisyonda kaleci ile karşı karşıya topu farklı şekilde üstten dışarı attı.

  90+4. dakikada Göçmenköy’den Kenneth’in sağ taraftan kale çizgisine yakın bir yerden orta şut karışımı vuruşunda top direk dibine vurarak oyun alanına döndü.

  Maç da başladığı gibi bitti ve takımlar 1’er puana sahadan ayrıldı.

Anahtar Kelimeler:
BÜY 0-0 GÖÇMENKÖYBÜYGöçmenköy
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