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Güzelyurt’ta şampiyon Gamla

Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen turnuvada Kurtuluş Gamla şampiyon oldu

Güzelyurt’ta şampiyon Gamla

Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen turnuvada Kurtuluş Gamla şampiyon oldu

16 Aralık 2019 Pazartesi 20:08
Güzelyurt’ta şampiyon Gamla

Güzelyurt Belediyesi sponsorluğunda ve Tayanç Ailesi organizasyonu çerçevesinde düzenlenen Güzelyurt Belediyesi-Tezer Tayanç Açık Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen ve 35 sporcunun katıldığı turnuvada Kurtuluş Gamla şampiyon oldu. Kurtuluş Gamla turnuvanın finalinde İbrahim Esiner’i 3-2 yenerek mutlu sona ulaştı.

Tarık Kurdaş ve Ata Köse arasında yapılan üçüncülük karşılaşmasını Tarık Kurdaş 3-1 kazandı. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Tamer Tayanç, Kuzen Tamer Tayanç, Tahsin Tayanç, Tezer Tayanç, Avni Tayanç ve İnanç Tayanç tarafından verildi.

Güzelyurt Belediyesi-Tezer Tayanç Açık Anı Darts Turnuvası’nda dereceye giren sporcular şöyle:

Yarı Finaller

Kurtuluş Gamla-Ata Köse: 3-2

Tarık Kurdaş-İbrahim Esiner: 1-3

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Üçüncülük Maçı

Tarık Kurdaş-Ata Köse: 3-1

Final Maçı

Kurtuluş Gamla-İbrahim Esiner:3-2

Yan Ödüller

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: Fatih Köse (180 sayı)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: İbrahim Esiner (97 sayı)

En Az Dartsta Bitiren Sporcu: İbrahim Esiner (16 darts)

Anahtar Kelimeler:
Güzelyurt Belediyesi-Tezer Tayanç Açık Anı Darts Turnuvası
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