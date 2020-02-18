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Güzelyurt’ta “Gamla” fırtınası sürüyor

Sponsorluğunu Özçalıcıoğlu Ailesi’nin yaptığı Nejla Özçalıcıoğlu Açık Anı Darts Turnuvası’nda Kurtuluş Gamla şampiyon oldu

Güzelyurt’ta “Gamla” fırtınası sürüyor

Sponsorluğunu Özçalıcıoğlu Ailesi’nin yaptığı Nejla Özçalıcıoğlu Açık Anı Darts Turnuvası’nda Kurtuluş Gamla şampiyon oldu

18 Şubat 2020 Salı 07:30
Güzelyurt’ta “Gamla” fırtınası sürüyor
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Güzelyurt Darts Birliği (GDB) tarafından düzenlenen Nejla Özçalıcıoğlu Açık Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleşen ve sponsorluğunu Özçalıcıoğlu Ailesi’nin yaptığı turnuvada Kurtuluş Gamla şampiyon oldu.

31 sporcunun katıldığı turnuvanın finalinde Kurtuluş Gamla, Hasan Bozbeyli’yi 3-0 mağlup ederek birinciliği kazandı.

Servet Gezer ile Burak Denizci arasında oynanan üçüncülük mücadelesini Servet Gezer 3-0 kazandı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri, Mehmet Özçalıcıoğlu, Melek Hoca, Ahmet Tekirdağlı, Emre Cihangir, Güner Hoca ve Emine Özçalıcıoğlu tarafından verildi.

Alınn sonuçlar şöyle:

Yarı finaller

Hasan Bozbeyli-Servet Gezer: 3-2

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Kurtuluş Gamla-Burak Denizci: 3-1

Üçüncülük maçı

Servet Gezer-Burak Denizci: 3-0

Final maçı

Kurtuluş Gamla-Hasan Bozbeyli: 3-0

Yan ödüller

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: Mustafa Koloz (180 sayı)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu Burak Denizci (121 sayı)

En Az Dartsta Bitiren Sporcu: Burak Denizci (17 darts)

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Anahtar Kelimeler:
Nejla Özçalıcıoğlu Açık Anı Darts TurnuvasıKurtuluş Gamla
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