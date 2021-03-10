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Güzel işler planlıyoruz

Baf Ülkü Yurdu kulüp başkanı Ahmet Ertay, bu yıl takımın alt yapı ile yola devam edeceğini söyledi

10 Mart 2021 Çarşamba 18:49
Güzel işler planlıyoruz
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Baf Ülkü Yurdu kulüp başkanı Ahmet Ertay, bu yıl takımın alt yapı ile yola devam edeceğini söyledi

Baf Ülkü Yurdu kulüp başkanı Ahmet Ertay, takımının dünü, bugünü ve geleceği ile ilgili olarak açıklama yaptı. Geçmişte yapılan yanlış transfer politikasının bugünün kötü tablosu olduğunu ifade eden Ertay, önlerinde zorlu ve sıkıntılı bir süreç olduğunu ifade etti.

Doğru planlama ile yola çıkacağız

Kendisinin uzun yıllardır Baf Ülkü Yurdu camiasının içinde olduğunu ifade eden kulüp başkanı Ahmet Ertay, özellikle geçen yıl yapılan yanlış transfer politikasının en başından en sonuna kadar hep kendisinin içinde olduğunu ifade etti.

Borcu eritmeye çalışıyoruz

Çok ses getiren ve kalabalık grup katılımı sonrasında genel kurul sonrasında kulübün başkanı olduğunu ifade eden Ahmet Ertay, göreve geldikleri dönem itibariyle hem yüklü borcu eritmeye çalıştıklarını diğer yandan ise takımı kümede tutma adına mücadele ettiklerini söyledi.

Geçen yıldan 3-4 kişi kaldı

Pandemi sonrasında özellikle yabancı oyuncuların da sakatlık sürecinden çıkması ile birlikte ligi iyi noktada tamamladıklarını ifade eden Baf Ülkü Yurdu kulüp başkanı Ahmet Ertay, geçen yıl takımda yer alan 11 oyuncudan bu yıl adına takımda 3-4 kişi kaldığını söyledi.

Zor bir sürece girdik

Zor bir sürecin içine girdiklerini bununda bilincinde olduklarını ifade eden Ertay, gerekirse uzun yıllar bedel ödeyeceklerini ancak sonrasında güzel günleri görecek bir takım yaratacaklarına inandıklarını söyledi.

Kaynaklarımız yetersiz

Baf Ülkü Yurdu olarak gelir kaynaklarının var olduğunu ancak yetersiz olduğunu ifade eden Ahmet Ertay, hem gelir getirici imkanları hemde maddi gücü artırma adına planlama yapacaklarını söyledi.

Pandemi bize yaradı

Ülkede oluşan pandemi ortamının kendilerine yaradığını eğer o süreç olmasaydı takımın küme düşeceğini de ifade eden Ertay, Ülkü Yurdu’nun artık yanlış transfer politikası yapmayacağını yapacağı her işin bu süreçten itibaren plan ve program doğrultusunda olacağını söyledi.

Altyapıya önem veriyoruz

Baf Ülkü Yurdu olarak alt yapıya çok güvendiklerini ve alt yapı ile yola devam edeceklerini ifade eden kulüp başkanı Ahmet Ertay, transferin ancak ciddi sponsor bulunması durumunda yapılacağını söyledi.

Kadir Hakel ile devam etmek istiyoruz

Teknik adam konusunda Kadir Hakel ile anlaştıklarını ve onunla devam etmek istediklerini de söyleyen Baf Ülkü Yurdu kulüp başkanı Ahmet Ertay, kulübün borcunu ciddi şekilde erittiklerini ve gelir kaynaklarını artırmak adına çalışma başlattıklarını sözlerine ekledi.

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