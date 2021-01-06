Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
UBP’de mutasyona doğru…
UBP’de mutasyona doğru…
Erkut Şahali gitsin denize atlasın
Erkut Şahali gitsin denize atlasın
YDP’nin en sıcak kışı
YDP’nin en sıcak kışı
Acil Durum Hastanesi’nin işletmesine talibim
Acil Durum Hastanesi’nin işletmesine talibim
banner376

Güreşte olağan genel kurul hazırlığı

Güreş Federasyonu, olağan genel kurulu 24 Ocak 2021 Pazar günü Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonu’nda saat 10.00’da yapılıyor.

06 Ocak 2021 Çarşamba 13:30
Güreşte olağan genel kurul hazırlığı
banner337
banner351

Faaliyet ve mali raporların onayını alacak olan Güreş Federasyonu, yeni başkanını da seçecek. Tüm üye kulüplerinin katılmasını duyuran Güreş Federasyonu olağan genel kurulunun gündemi şöyle:

1-Açılış, Divan Başkanı ve 2 sekreterin seçimi

2-2020 yılı faaliyet raporunun okunması, 2021 yılı faaliyet raporunun okunması ve onayı

banner341
3-2020 yılı mali bütçe raporunun okunması ve onaya sunulması.

4-Federasyon Başkanı seçimi. Yönetim Kurulu ve diğer kurulların onayı.

5-Dilek ve Temenniler.

TRANSFER DÖNEMİ

Bu arada, Güreş Federasyonu transfer dönemi devam ediyor. 1-31 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak transfer döneminde kulüplerin gerekli evraklar ile birlikte Federasyona müracaat etmesi duyuruldu.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Güreş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKSF'den ana sponsor Türkiye İş Bankası'na ziyaret
KKSF'den ana sponsor Türkiye İş Bankası'na ziyaret
Potanın parlayan takımı
Potanın parlayan takımı
Berat Özdemir transferinde mutlu son
Berat Özdemir transferinde mutlu son
Badminton’da mali kurul zamanı
Badminton’da mali kurul zamanı
Beşiktaş'ın Cenk Tosun yarışı
Beşiktaş'ın Cenk Tosun yarışı
Okçuluk göz kamaştırıyor
Okçuluk göz kamaştırıyor
Antep Ankaragücü’nü yendi 2-0
Antep Ankaragücü’nü yendi 2-0
Yüzmede yükselen değer
Yüzmede yükselen değer
Osman Dumlupınar formasını giydi
Osman Dumlupınar formasını giydi
Meliz voleybolu bıraktı
Meliz voleybolu bıraktı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim