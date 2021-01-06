Güreşte olağan genel kurul hazırlığı

Faaliyet ve mali raporların onayını alacak olan Güreş Federasyonu, yeni başkanını da seçecek. Tüm üye kulüplerinin katılmasını duyuran Güreş Federasyonu olağan genel kurulunun gündemi şöyle:

1-Açılış, Divan Başkanı ve 2 sekreterin seçimi

2-2020 yılı faaliyet raporunun okunması, 2021 yılı faaliyet raporunun okunması ve onayı

3-2020 yılı mali bütçe raporunun okunması ve onaya sunulması.

4-Federasyon Başkanı seçimi. Yönetim Kurulu ve diğer kurulların onayı.

5-Dilek ve Temenniler.

TRANSFER DÖNEMİ

Bu arada, Güreş Federasyonu transfer dönemi devam ediyor. 1-31 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak transfer döneminde kulüplerin gerekli evraklar ile birlikte Federasyona müracaat etmesi duyuruldu.