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Güreşte olağan genel kurul hazırlığı

07 Ocak 2021 Perşembe 20:13
Güreşte olağan genel kurul hazırlığı
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  Güreş Federasyonu, olağan genel kurulu 24 Ocak 2021 Pazar günü Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonu’nda saat 10.00’da yapılıyor.

Faaliyet ve mali raporların onayını alacak olan Güreş Federasyonu, yeni başkanını da seçecek. Tüm üye kulüplerinin katılmasını duyuran Güreş Federasyonu olağan genel kurulunun gündemi şöyle:

1-Açılış, Divan Başkanı ve 2 sekreterin seçimi

2-2020 yılı faaliyet raporunun okunması, 2021 yılı faaliyet raporunun okunması ve onayı

3-2020 yılı mali bütçe raporunun okunması ve onaya sunulması.

4-Federasyon Başkanı seçimi. Yönetim Kurulu ve diğer kurulların onayı.

5-Dilek ve Temenniler.

Transfer dönemi

Bu arada, Güreş Federasyonu transfer dönemi devam ediyor. 1-31 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak transfer döneminde kulüplerin gerekli evraklar ile birlikte Federasyona müracaat etmesi duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
Güreş FederasyonuLefkoşa Rifat Şener Güreş Salonu
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