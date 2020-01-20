Güreşte ödüller verildi

2019 yılı lig şampiyonları, ferdi birincilikleri ve ülkemizi uluslararası müsabakalarda başarı ile temsil edip madalya kazanan sporcuların ödüllendirildiği gecede gurur yaşandı.
Ödüller, Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz ve yönetim kurulu üyeleri tarafından takdim edildi.
Verilen ödüller şöyle:
Yıldızlar Ligi: 1.Büyükkonuk Beldesi İsmet Atlı Güreş Kulübü, 2.YDÜ, 3.Şahlan Spor
Gençler Ligi: 1.YDÜ, 2.Büyükkonuk Beldesi İsmet Atlı Güreş Kulübü, 3.DAÜ
Büyükler Ligi: 1.DAÜ, 2.YDÜ, 3.Büyükkonuk Beldesi İsmet Atlı Güreş Kulübü
Dr. Fazıl Küçük Şildi: DAÜ
Yıldızlar: Bahadır Özcan (Büyükkonuk Beldesi İsmet Atlı Güreş Kulübü)
Gençler: Mert Büyüköztürk (DAÜ)
Büyükler: Kubilay Çil (DAÜ)
Yurtdışında ülkemize madalya getiren sporcular:
Rusya’da: Özper Özorun, Ömer Özyıldırım
Kosova’da: Okan Kırdağ, Mert Büyüköztürk, Neji Mert Tezcan, Ermre Gençi, Ahmet Yakışıklı
Antrenör: Mertdoğan Soyalan