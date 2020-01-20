banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
122620
ALTIN
296.764
DOLAR
5.9151
STERLİN
7.6912
EURO
6.5562
Gençlik Uyuşturucu Batağında
Gençlik Uyuşturucu Batağında
Girne'de kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
GİRNE'DE ÖLÜMLÜ KAZA!
Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu
3 GÜN TUTUKLU KALACAKLAR
2 kişinin ölümüne sebep olan sanığa 2 yıl hapis cezası
2 YIL HAPİS YATACAK

Güreşte ödüller verildi

Güreş Federasyonu 2019 yılı ödülleri, önceki akşam Lefkoşa The Paradaise Park’ta düzenlenen ödül töreni ile verildi.

Güreşte ödüller verildi

Güreş Federasyonu 2019 yılı ödülleri, önceki akşam Lefkoşa The Paradaise Park’ta düzenlenen ödül töreni ile verildi.

20 Ocak 2020 Pazartesi 21:10
Güreşte ödüller verildi

2019 yılı lig şampiyonları, ferdi birincilikleri ve ülkemizi uluslararası müsabakalarda başarı ile temsil edip madalya kazanan sporcuların ödüllendirildiği gecede gurur yaşandı.

Ödüller, Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz ve yönetim kurulu üyeleri tarafından takdim edildi.

Verilen ödüller şöyle:

Yıldızlar Ligi: 1.Büyükkonuk Beldesi İsmet Atlı Güreş Kulübü, 2.YDÜ, 3.Şahlan Spor

Gençler Ligi: 1.YDÜ, 2.Büyükkonuk Beldesi İsmet Atlı Güreş Kulübü, 3.DAÜ

Büyükler Ligi: 1.DAÜ, 2.YDÜ, 3.Büyükkonuk Beldesi İsmet Atlı Güreş Kulübü

Dr. Fazıl Küçük Şildi: DAÜ

banner317
Galibiyet Kralları:

Yıldızlar: Bahadır Özcan (Büyükkonuk Beldesi İsmet Atlı Güreş Kulübü)

Gençler: Mert Büyüköztürk (DAÜ)

Büyükler: Kubilay Çil (DAÜ)

Yurtdışında ülkemize madalya getiren sporcular:

Rusya’da: Özper Özorun, Ömer Özyıldırım

Kosova’da: Okan Kırdağ, Mert Büyüköztürk, Neji Mert Tezcan, Ermre Gençi, Ahmet Yakışıklı

Antrenör: Mertdoğan Soyalan

Anahtar Kelimeler:
Güreşte ödüller
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cenk – İrfan takası iptal
Cenk – İrfan takası iptal
Özgür Yonpaş Dumlupınar’da
Özgür Yonpaş Dumlupınar’da
KTSYD, EAK ödül törenine katıldı
KTSYD, EAK ödül törenine katıldı
Esentepe ve YDÜ şampiyon
Esentepe ve YDÜ şampiyon
Elmas Çocuk dolu dizgin
Elmas Çocuk dolu dizgin
Cimnastikçiler yeni yılı kutladılar
Cimnastikçiler yeni yılı kutladılar
UKÜ rahat kazandı 65-26
UKÜ rahat kazandı 65-26
Gülerler’den çifte şampiyonluk
Gülerler’den çifte şampiyonluk
Eşref Bitlis anısına yarıştılar
Eşref Bitlis anısına yarıştılar
Kıbrıs Karması’na Trabzon’da büyük ilgi
Kıbrıs Karması’na Trabzon’da büyük ilgi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim