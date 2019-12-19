Güreş’te DAÜ avantajlı

Mertdoğan Soyalan, Oruç Ertürk, Ercan Köse ve Savaş Şeker’in hakemliğinde gerçekleşen müsabakaların rövanşı yarın akşam Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda yapılacak.
19 Aralık 2019 Perşembe 19:54
Güreş Federasyonu tarafından her yıl lig birincisi ve ikincisi arasında düzenlenen “Dr. Fazıl Küçük Federasyon Şildi” müsabakalarında ilk ayak oynandı.
Mertdoğan Soyalan, Oruç Ertürk, Ercan Köse ve Savaş Şeker’in hakemliğinde gerçekleşen müsabakaların rövanşı yarın akşam Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda yapılacak.