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Güreş’te DAÜ avantajlı

Güreş Federasyonu tarafından her yıl lig birincisi ve ikincisi arasında düzenlenen “Dr. Fazıl Küçük Federasyon Şildi” müsabakalarında ilk ayak oynandı.

Güreş’te DAÜ avantajlı

Güreş Federasyonu tarafından her yıl lig birincisi ve ikincisi arasında düzenlenen “Dr. Fazıl Küçük Federasyon Şildi” müsabakalarında ilk ayak oynandı.

19 Aralık 2019 Perşembe 19:54
Güreş’te DAÜ avantajlı

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Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) arasında gerçekleşen müsabakaların galibi 53-37’lik skorla DAÜ oldu.

Mertdoğan Soyalan, Oruç Ertürk, Ercan Köse ve Savaş Şeker’in hakemliğinde gerçekleşen müsabakaların rövanşı yarın akşam Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda yapılacak.

Anahtar Kelimeler:
Dr. Fazıl Küçük Federasyon Şildi
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