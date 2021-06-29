Güreşseverler Derneği’nde yeni başkan Rifat Reşatoğlu

Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü Lokali’nde 28 Haziran 2021 Pazartesi akşamı yapılan genel kurul toplantısına, Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek de katıldı.

Mehmet Refikoğlu’nun divan başkanlığında toplanan genel kurulda, sekreterlikleri Hasan Hüreş ve Sezgin Özüzmez üstlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Fuat Tek, yakından tanıdığı güreşseverleri görmekten mutlu olduğunu belirtti ve derneğe çalışmalarında başarılar diledi. Pandemi döneminde en olumsuz etkilenen sporun güreş olduğunu belirten Fuat Tek, açık havada güreş yapılmasına daire olarak izin verdiklerini açıkladı.

Derneğin faaliyet raporunu Erhun Tekakpınar, mali raporu Ekim Özgüvenli sundu. Her iki rapor da oybirliğiyle onaylandıktan sonra kurulların seçimine geçildi.

Yönetim Kurulu’na seçilenler şöyle görev bölüm yaptı:

Rifat Reşatoğlu (başkan), Sezgin Özüzmez (başkan yardımcısı), Ekim Özgüvenli (sekreter), Ömer Çavuşoğlu (muhasip) ve Cengiz Şimşek (sosyal işler).

Yedek üyeliklere Mehmet Refikoğlu, Yücel Hatay ve Hasan Hüreş getirildi.

Denetleme Kurulu; Remzi Cengiz, Arif Kanlıada ve Mustafa Denizgezen’den oluşturuldu.

Disiplin Kurulu’nda ise Hüseyin Kavaz, Mesut Ayar ve Celalettin Çağlayan yer aldı.