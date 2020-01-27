Güreşe güven oyu

Kulüplerin isteklerine önem verilen genel kurulda, özellikle müsabaka günlerinde yeniden düzenleme ve ara transfer getirilmesi için, federasyona düzenleme yetkisi veren kulüpler federasyona güven oyunu tazeledi.
Son Güncelleme: 27.01.2020 12:17
Güreş Federasyonu olağan genel kurulu yapıldı…
Kulüplerin isteklerine önem verilen genel kurulda, özellikle müsabaka günlerinde yeniden düzenleme ve ara transfer getirilmesi için, federasyona düzenleme yetkisi veren kulüpler federasyona güven oyunu tazeledi.