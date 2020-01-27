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Güreşe güven oyu

Güreş Federasyonu olağan genel kurulu yapıldı…

Güreşe güven oyu

Güreş Federasyonu olağan genel kurulu yapıldı…

27 Ocak 2020 Pazartesi 11:15
Güreşe güven oyu

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Güreş Federasyonu, olağan genel kurulu geçtiğimiz hafta sonu yapıldı. Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonu’nda yapılan olağan genel kurulda faaliyet ve mali raporlar oy birliği ile onaylandı.

Kulüplerin isteklerine önem verilen genel kurulda, özellikle müsabaka günlerinde yeniden düzenleme ve ara transfer getirilmesi için, federasyona düzenleme yetkisi veren kulüpler federasyona güven oyunu tazeledi.

Son Güncelleme: 27.01.2020 12:17
Anahtar Kelimeler:
Güreş Federasyonu Olağan Genel Kurulu
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