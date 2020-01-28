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Güreşe güven oyu

Güreş Federasyonu, olağan genel kurulu geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Güreşe güven oyu

Güreş Federasyonu, olağan genel kurulu geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

28 Ocak 2020 Salı 21:12
Güreşe güven oyu

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Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonu’nda yapılan olağan genel kurulda faaliyet ve mali raporlar oy birliği ile onaylandı.

Kulüplerin isteklerine önem verilen genel kurulda, özellikle müsabaka günlerinde yeniden düzenleme ve ara transfer getirilmesi için, federasyona düzenleme yetkisi veren kulüpler federasyona güven oyunu tazeledi.

Anahtar Kelimeler:
Güreş FederasyonuOlağan Genel Kurulu
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