Güreşe güven oyu

Kulüplerin isteklerine önem verilen genel kurulda, özellikle müsabaka günlerinde yeniden düzenleme ve ara transfer getirilmesi için, federasyona düzenleme yetkisi veren kulüpler federasyona güven oyunu tazeledi.
28 Ocak 2020 Salı 21:12
Güreş Federasyonu, olağan genel kurulu geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.
Kulüplerin isteklerine önem verilen genel kurulda, özellikle müsabaka günlerinde yeniden düzenleme ve ara transfer getirilmesi için, federasyona düzenleme yetkisi veren kulüpler federasyona güven oyunu tazeledi.