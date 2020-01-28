Güreşe güven oyu

Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonu’nda yapılan olağan genel kurulda faaliyet ve mali raporlar oy birliği ile onaylandı.

Kulüplerin isteklerine önem verilen genel kurulda, özellikle müsabaka günlerinde yeniden düzenleme ve ara transfer getirilmesi için, federasyona düzenleme yetkisi veren kulüpler federasyona güven oyunu tazeledi.